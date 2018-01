Il Papa teme che scoppi una guerra nucleare Siamo al limite

"Papà ora conosce Cecilia. Ma io temevo solo Belen" : La sua non è una famiglia comune perché papà Francesco è stato campione del mondo di ciclismo ed è amatissimo dal pubblico. Ma come ha confessato Ignazio al settimanale "Chi", ha preferito lavorarsi ...

Papa - diritti umani fortemente legati al disarmo nucleare : 'Oggi sarà conferito il Premio Nobel per la Pace alla Campagna Internazionale per abolire le armi nucleari in coincidenza con la Giornata dell'Onu per i diritti umani, e questo sottolinea il forte ...

Il Papa all'Angelus : 'I diritti umani fortemente legati al disarmo nucleare' : ... 'impegnarsi per la tutela della dignità di tutte le persone, in modo particolare di quelle più deboli e svantaggiate, significa anche lavorare con determinazione per costruire un mondo senza armi ...

'Asia Argento teme per la propria vita'. Molestie - il papà regista Dario a Domenica In : ecco di chi ha paura : 'Anche in Italia ci sono delle persone che si sono comportate in modo sconveniente, schifoso, più di uno - continua - lo dico perchè lo so, faccio il cinema, vivo in questo mondo, perchè facevo anche ...