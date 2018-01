Il Papa in volo distribuisce una foto di Nagasaki ai giornalisti | Mi ha commosso

Natalina Papandrea/ Mamma scomparsa da Roccella Ionica : si indaga per allontanamento volontario (Pomeriggio 5) : Natalina Papandrea, il caso della Mamma scomparsa da Roccella Ionica a Pomeriggio 5. Le ultime notizie e gli aggiornamenti: si indaga per allontanamento volontario(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 17:38:00 GMT)

Papa cita Diavolo più dei predecessori in mezzo secolo : 'vende bene - ma alla fine paga male' : Non solo Bergoglio nei 5 anni di pontificato ha citato satana ma ha sempre insistito, nella predicazione quotidiana, sulla sua esistenza e sulla sua pericolosità. Una predicazione controcorrente, dato che il Maligno è stato per lungo tempo un grande assente

Papa/ "Non discutete con il diavolo - vincerà sempre perché è più intelligente degli uomini" : Secondo quanto detto dal PAPA nel corso di una intervista al canale televisivo Tv2000, non bisogna mettersi a discutere con il diavolo, perché Satana è più intelligente di noi(Pubblicato il Thu, 14 Dec 2017 14:17:00 GMT)

Papa FRANCESCO "CORREGGE" IL PADRE NOSTRO/ “Non è Dio a indurci in tentazione ma il Diavolo” : PAPA FRANCESCO "corregge" il PADRE NOSTRO: "non è Dio ad indurci in tentazione, ma è Satana. Il PADRE ci aiuta a non cadere, non ci spinge nel peccato". Un problema di traduzione(Pubblicato il Wed, 06 Dec 2017 14:42:00 GMT)

Papa : Il diavolo non è solo questione da medioevo : ... poiché " come ricorda san Paolo " "la nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i Principati e le Potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra, ...