Il Papa ha paura di una guerra nucleare

Papa : “Ho paura di una guerra nucleare”. E fa distribuire foto scattata a Nagasaki : Un bambino a Nagasaki con sulle spalle il suo fratellino morto nel bombardamento atomico, in attesa di far cremare quel corpicino. Papa Francesco ha fatto distribuire questa foto, una ristampa di un’immagine scattata nel 1945, a tutti i giornalisti saliti con lui sul volo da Roma verso Santiago del Cile, tappa di partenza del suo viaggio in Sud America che lo terrà impegnato tre giorni in Cile e altri tre in Perù. Sul retro della foto una ...

Il Papa in volo distribuisce una foto di Nagasaki ai giornalisti : "Mi ha commosso. Ho paura di una guerra nucleare" : Alla partenza del suo volo da Roma per Santiago del Cile, Papa Francesco ha fatto distribuire ai 70 giornalisti al seguito una foto scattata a Nagasaki dopo l'esplosione atomica del '45, con sul retro la sua scritta "Frutto della guerra". "Questa l'ho trovata per caso - ha poi spiegato il Pontefice salutando i cronisti - é stata scattata nel '45. E' un bambino con il suo fratellino sulle spalle che aspetta il suo turno davanti al ...

