' Il M5S è pericolosissimo | non è un partito | ma una setta'

M5S - Di Maio tasta il terreno : Grasso è la chiave di volta per il governo? Video : 5 Contraddizioni, incoerenze, confusione? Niente di tutto questo, in realta' si tratta di una buona dose di realismo ed un'abbondante spruzzata di vera politica che non guasta mai, soprattutto se l'obiettivo è Palazzo Chigi. Per governare un Paese, qualunque Paese, servono i politici e chi non lo è di professione deve 'studiare' in fretta per diventarlo. #Luigi Di Maio sembra averne la stoffa e tra i 'delfini' di Beppe Grillo è ...

M5S : di cosa è indagata una sindaca grillina in Sardegna Video : La sindaca di Dorgali comune in provincia di Nuoro, Maria Itria Fancello, eletta sotto il simbolo del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato nel pomeriggio di ieri un post sul proprio profilo Facebook attraverso il quale informa i cittadini di essere indagata per turbativa d'asta. Insieme a lei, risulterebbe indagato anche il marito, ex dipendente della cooperativa Ghivine, e un'assessore della giunta, Fabrizio Corrias. Il post della prima cittadina ...

Pensioni - Di Battista attacca Salvini : non è credibile - le novità M5S Video : Il tema della riforma #Pensioni continua ad agitare lo scontro politico mentre prosegue l'esame della legge di Bilancio e a pochi mesi dalle elezioni politiche del 2018, dunque in piena campagna elettorale. Da Insieme per l'Italia arriva la replica al leader della Lega #Matteo Salvini che ieri a Roma, da palco della manifestazione leghista contro lo Ius soli, è tornato ad attaccare duramente non solo la riforma Pensioni varata nel 2011 dal ...

Roma - raduno flop per il M5S - per Di Battista è un 'misunderstanding' Video : Sono scesi in piazza i parlamentari del M5S, ma a Montecitorio si è rivelato un vero e proprio flop. In questo modo è saltato il raduno del movimento, fissato per il pomeriggio di giovedì 7 dicembre. La manifestazione era fissata inizialmente a piazza San Silvestro, salvo poi un cambio di programma successivo. I motivi, secondo alcuni esponenti dello stesso partito, sono da ricercarsi forse in qualche errore nell'organizzazione, più che ad ...