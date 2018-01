' Il M5S è pericolosissimo | non è un partito | ma una setta'

: Continua la campagna elettorale di #Berlusconi che avverte che il #M5s e' pericolosissimo non come lui che ha un pr… - CiaoNando : Continua la campagna elettorale di #Berlusconi che avverte che il #M5s e' pericolosissimo non come lui che ha un pr… - alecosimetti : Per un anno hanno girato l’Intera Italia raccontando i danni del “pericolosissimo Euro” mentre ora tutto sommato...… - allemacc : RT @BiondiBJ: Siccome l'austerità espansiva ormai la difende solo la De Romanis, #DiMaio che ne fa il cardine del suo programma, da chi sta… - lucignolobal1 : RT @BiondiBJ: Siccome l'austerità espansiva ormai la difende solo la De Romanis, #DiMaio che ne fa il cardine del suo programma, da chi sta… - oh_zio : RT @BiondiBJ: Siccome l'austerità espansiva ormai la difende solo la De Romanis, #DiMaio che ne fa il cardine del suo programma, da chi sta… -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Il M5S è più pericoloso dei comunisti del '94 ha dichiarato Berlusconi ospite di Barbara D'Urso a Domenica Live, programma di Canale 5. L'ex Cavaliere ha affermato di sentire come mai prima l'urgenza di dover intervenire nelle prossime elezioni politiche di marzo: vent'anni fa, ha spiegato l'ex premier, si è volontariamente e radicalmente opposto alla vittoria della sinistra e grazie alla nascita di Forza Italia, il nostro Paese riuscì ad evitare il pericolo. Ma oggi, afferma Berlusconi, il pericolo per l'Italia è ancora più grande, perché il M5S non è un, ma una. Durante la trasmissione di Canale 5 Berlusconi non ha fatto altro che attaccare duramente ildi Grillo, considerato l'unico avversario di Forza Italia alle prossime elezioni di marzo. "Se dovesse vincere il M5S, afferma l'ex Cavaliere, l'Italia sarebbe governata dai peggiori esponenti della magistratura ...