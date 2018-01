Il governo tedesco tiene l' Ue con il fiato sospeso

La svolta sul governo tedesco dà fiducia alle Borse. Nuovo sprint per Fca : MILANO - Ore 9.20. Le Borse europee ripartono in rialzo nell'ultima seduta della settmana, forti anche dei nuovi record messi a segno ieri da Wall Street, con il Dow Jones che per la prima volta ha ...

Angela Merkel non ce la fa. Salta l'accordo per il governo tedesco : C'era una volta Angela Merkel, la cancelliera che agli occhi del mondo garantiva stabilità ad una Germania egemone in Europa. Oggi, a due mesi dalle elezioni federali, la Mutti non è riuscita a formare una coalizione di governo e i vecchi equilibri sono un ricordo lontano. Dopo giorni di incessanti trattative tra lei, i suoi alleati bavaresi della Csu e i rappresentanti del partito dei Verdi e quello dei Liberali, non si è ...