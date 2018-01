Il cuore non basta | per il Fano Rugby saranno play out

Katia Follesa : "Il mio cuore è malato - non so se farò il secondo figlio" : MILANO - "Il mio cuore è malato". Katia Follesa si racconta in un?intervista al ?Corriere della Sera?: ?Quel giorno (era il 2006) ero in macchina, stavo...

Katia Follesa : «Quando non senti più il cuore» : È diventata famosa sul palco di Zelig, in coppia con la collega Valeria Graci, e oggi è impegnata con Junior Bake Off Italia, dedicato agli aspiranti chef di domani, nel frattempo Katia Follesa convive con una cardiopatia congenita, malattia che non sapeva di avere e che ha scoperto solo dieci anni fa, dopo un piccolo malore. LEGGI ANCHEKatia Follesa : «La mia ricetta per la vita di coppia» «Stavo guidando, quando improvvisamente mi si è ...

Ilaria Spada/ Debutta in Immaturi la serie : la prof Claudia - "il suo non è un cuore gelido" : Ilaria Spada Debutta questa sera nella nuova fiction Immaturi - La serie. Interpreta Claudia, una professoressa Claudia, un'insegnante severa e dal cuore duro ma...(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:01:00 GMT)

L'Atalanta ha un cuore grande : che difesa all'Olimpico - 2-1 nonostante il rosso a de Roon : tra poco il report completo... Potrebbe interessarti anche Anche Tommasi in corsa per la FIGC: ma dopo l'apocalisse non aspettatevi la rivoluzione Cronaca La Roma parte subito propositiva con Perotti ed El Shaarawy , e Berisha deve compiere un super intervento per dire di no al sinistro di controbalzo dell'italoegiziano. L'Atalanta cresce col ...

"Non spegniamo la speranza nel cuore dei migranti" : ... organizzate in ogni parte del mondo in occasione dell'odierna Giornata Mondiale della Pace. Penso, in particolare, alla Marcia nazionale che si è svolta ieri sera a Sotto il Monte, promossa da Cei, ...

Papa - l'appello di inizio anno : «Non spegnere la speranza nel cuore dei migranti» : Prima gli auguri al popolo italiano «per un anno di serenità e di pace, illuminato dalla costante benedizione di Dio», poi il ringraziamento al presidente Mattarella per avere...

Papa Francesco : Non spegniamo la speranza che c'è nel cuore dei migranti : Papa Francesco nel suo primo Angelus del 2018 torna a parlare dell'emergenza immigrazione: "Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale: si pone tra suo Figlio Gesù e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, indigenze e sofferenze. Intercede, consapevole che in quanto madre può, anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e disagiati. E proprio a queste persone è dedicato il ...

Pula - il capogruppo su Fb : "Un cuore per te - che non mi hai reso il telefono" : 'A te che hai trovato il mio telefono e non me lo hai reso dedico tutto il bene del mondo', scrive Cappato. Nell'era degli Smartphone, non tutti capiscono che dentro un telefono ci sono tanti dati ...

Premier League - che spettacolo il Boxing Day : non basta il cuore allo United - il Chelsea c’è ed il City se la ride : Il tanto atteso Boxing Day della Premier League, ha regalato emozioni a non finire in questa giornata di Santo Stefano. Dopo la vittoria di un dominante Tottenham nella gara dell’ora di pranzo, sono scese in campo altre 6 gare in questo pomeriggio. Ebbene, il Chelsea di Antonio Conte si è imposto in casa contro il Brighton, grazie ad una doppietta spagnola targata da Morata e Marcos Alonso, due reti di testa di pregevole fattura. ...

"Natale significa aprire il cuore a quanti non hanno una casa - un lavoro". In tanti nella cattedrale di San Rufino per la messa di Natale ad ... : Attualità stringente anche dal punto di vista della cronaca. A Betlemme dove Gesù nacque, ancora oggi non c'è pace " ha sottolineato - . Eppure il nome di quel bimbo sarà consigliere mirabile, Dio ...