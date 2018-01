Il cibo dei fast food rende più ' aggressivo' il nostro organismo | ecco perchè

Il cibo dei fast food? “È come un’infezione per il nostro corpo” : Per il nostro corpo il cibo del fast food ha lo stesso effetto di un’infezione batterica. Zuccheri, grassi e calorie rendono infatti il nostro sistema immunitario più “aggressivo” sul lungo termine. È quanto emerge da uno studio dell’Università di Bonn, pubblicato su Cell. Secondo questa ricerca, gli effetti dell’aumento di “aggressività” dei nostri anticorpi perdurano anche molto tempo dopo il passaggio a ...

Coldiretti Vercelli-Biella : "Nell'anno del cibo italiano - la classifica premia i piccoli comuni dei nostri territori" : La tradizione gastronomica italiana è una delle componenti più identitarie della nostra cultura e, come è emerso dallo studio Coldiretti/Symbola su "piccoli comuni e tipicità" presentato ieri dalla ...

I tesori nascosti dei piccoli Comuni aprono l’Anno del cibo Italiano : l’Anno nazionale del Cibo Italiano nel mondo si apre con i tesori nascosti dei piccoli Comuni che saranno i protagonisti dell’appuntamento organizzato da Coldiretti e Fondazione Symbola giovedì 11 gennaio a Roma, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi, in via XXIV Maggio 43. Alle ore 9,30 si inaugura la prima rassegna dei prodotti tipici dei Comuni con meno di 5mila abitanti che raccontano la storia di un patrimonio naturale, paesaggistico, ...

Antonino Cannavacciuolo/ Blitz dei Nas al ristorante - direttore Asl : “Le regole difendono la cultura del cibo” : Antonino Cannavacciuolo: il giudice di MasterChef ancora nella bufera per il Blitz dei Nas al suo "Al Bistrot". Anche il conduttore Gianluigi Nuzzi lo punzecchia su Twitter(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 12:00:00 GMT)

La vita impossibile dei bimbi malnutriti di Damasco : “Cercano cibo nelle discariche” : La vita impossibile dei bimbi malnutriti di Damasco: “Cercano cibo nelle discariche” Bambini senza cure mediche, malnutriti e costretti a rovistare nella spazzatura per poter mangiare. Malati cronici privati dell’assistenza medica, migliaia di famiglie che non riescono a sfamare i propri figli. Accade in Siria, nella Ghouta orientale, a pochi chilometri da Damasco.Continua a leggere […] L'articolo La vita impossibile dei bimbi malnutriti ...

Terra dei Fuochi : il cibo è sano - le persone no : 'Mi auguro che tra 5-10 anni si trasformi di nuovo in terreno agricolo, dato che questa è una delle più fertili al mondo', dice De Biase. Se sui prodotti agricoli si può tirare un sospiro di sollievo,...

cibo take away : rischi per la salute dei bimbi che lo consumano almeno una volta a settimana : Una ricerca condotta da Angela Donin, della St George’s University di Londra, pubblicata sugli Archives of Disease in Childhood, ha rilevato che consumare regolarmente Cibo take away o pasti consegnati a domicilio mette a rischio il cuore dei bambini e li espone al diabete. L’abitudine spesso legata al fast food è stata in passato collegata a un maggior rischio di sovrappeso, colesterolo alto e problemi di salute come il diabete ...

A Ragusa si presenta Il cibo degli Dei : Sarà presentato nel pomeriggio a Ragusa il dvd di Francesca Poidomani sulla realizzazione di dieci piatti tipici estratti dal suo libro

Allarme falso cibo made in ItalyCi costa 60 mld e 300mila postiLa classifica dei prodotti più taroccati : costa 60 miliardi di euro e 300mila posti di lavoro in meno il falso made in Italy enogastronomico. Si va dagli Spagheroni prodotti in Olanda alla Salsa Pomarola venduta in Argentina, dal Pompeian Oil realizzato negli Stati Uniti alla Zottarella prodotta in Germania fino al Caccio cavalo in Brasile Segui su affaritaliani.it