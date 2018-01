Il 28 gennaio torna Slow Wine a Treviso | 70 produttori del Nord Est

Migranti - nel 2017 sbarchi in calo del 34% : ma a gennaio sono tornati a salire : L’effetto dell’accordo con la Libia nelle tabelle del ministero dell’Interno. Nei primi giorni del 2018, però, gli arrivi sono cresciuti del 15%, ma è ancora presto per parlare di inversione di tendenza. La partita a Bruxelles per un nuovo piano di redistribuzione

Antonio Cassano torna a giocare? / Calciomercato gennaio : “Sono pronto - ma non ci sono proposte soddisfacenti” : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 19:02:00 GMT)

Calcio - quando ritorna la Serie A 2018? Si gioca il 21 gennaio : programma - calendario - orari e tv. Spicca Inter-Roma : Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky e su Mediaset Premium, in diretta streaming su Sku Go e Premium Player. DOMENICA 21 gennaio: 12.30 Atalanta-Napoli 15.00 Verona-Crotone 15.00 ...

Calcio - quando ritorna la Serie A 2018? Si gioca il 21 gennaio : programma - calendario - orari e tv. Spicca Inter-Roma : La Serie A 2018 sta per tornare, la pausa invernale è quasi finita, la piccola sosta concessa alle squadre dopo aver giocato durante le festività natalizie si sta per concludere. Il campionato italiano di Calcio tornerà domenica 21 gennaio con la 21^ giornata: si torna finalmente a giocare per la gioia di tutti gli appassionati e i tifosi, incomincia la fase calda della stagione, il rush finale sta per partire. Si ritorna con il botto perché il ...

SILVIA SALEMI / "Ero un sacco vuoto perché avevo dato tanto - ma sono tornata" (Domenica In - 14 gennaio) : SILVIA SALEMI a Domenica In (14 gennaio). La cantante ospite tra i ricordi sul palco dell'Ariston di Sanremo alla nuova esperienza con il libro "La voce nel cassetto"(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Feud : Bett e Joan torna su Studio Universal con la scalata all’Oscar : anticipazioni 14 e 21 gennaio : Dopo il successo del debutto, Feud: Bett e Joan torna in onda oggi, 14 gennaio, nel prime time di Studio Universal per gli abbonati Mediaset Premium. Jessica Lange e Susan Sarandon si caleranno nei panni delle due attrici e colleghe sul set di Babe Jane con tutto quello che questo ha comportato per Hollywood, location di una vera e propria faida tra leonesse incapaci di lasciarsi alle spalle il ricordo del successo. Questa volta per loro le ...

Anticipazioni Il segreto dal 15 al 19 gennaio - torna il serale : Camila se ne va Video : Arrivano buone notizie per i fan de #Il segreto, da mercoledì 17 gennaio torna l'appuntamento con il serale [Video]a partire dalle 21.10 circa! La Mediaset ha sospeso la messa in onda di Sacrificio d'amore a causa degli ascolti deludenti. Probabilmente i fan di questa fiction italiana dovranno attendere la primavera per scoprire come andra' a finire. Intanto ci giungono interessanti rivelazioni riguardanti le prossime Anticipazioni de #Il ...

Dakar 2018 - classifica generale moto dopo la 7a tappa (13 gennaio) : Adrien Van Beveren ritorna in vetta con tre minuti su Kevin Benavides : dopo il relax i piloti della Dakar 2018 hanno dovuto far fronte a numerose difficoltà in questa settima tappa che li ha portati da La Paz a Uyuni. Il percorso impervio incastonato sulle montagne ad oltre 4000 metri, e la pioggia che ha reso fango gli sterrati boliviani, hanno rappresentato un severo banco di prova per i protagonisti delle moto. La classifica generale, ovviamente, ne ha risentito e ha premiato il francese Adrien Van Beveren che ...

Assisi. Dal 18 al 25 gennaio torna la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che affronterà anche questo argomento : Si punterà l'attenzione sulle situazioni nel mondo in cui la dignità della persona è a rischio o negata. "Potente è la tua mano, Signore" è il tema, frammento del grande canto di lode a Dio innalzato ...

Anticipazioni Il segreto dal 15 al 19 gennaio - torna il serale : Camila se ne va : Arrivano buone notizie per i fan de Il segreto, da mercoledì 17 gennaio torna l'appuntamento con il serale a partire dalle 21.10 circa! La Mediaset ha sospeso la messa in onda di Sacrificio d'amore a causa degli ascolti deludenti. Probabilmente i fan di questa fiction italiana dovranno attendere la primavera per scoprire come andrà a finire. Intanto ci giungono interessanti rivelazioni riguardanti le prossime Anticipazioni de Il segreto dal 15 ...

Previsioni Meteo - per l’Italia un’altra (tempestosa) settimana di transizione ma dal 20 gennaio l’inverno torna a ruggire : ondata d’aria fredda Artica marittima in arrivo nel prossimo weekend : 1/37 ...

ANTONIO CASSANO TORNA A GIOCARE? / Calciomercato gennaio : quali sono le ipotesi più realistiche? : ANTONIO CASSANO TORNA a GIOCARE? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Antonio Cassano torna a giocare?/ Calciomercato gennaio : il barese cerca un progetto serio : Antonio Cassano torna a giocare? Le dichiarazioni dell'attaccante barese aprono a quello che sarebbe un incredibile ritorno in campo, l'ultima esperienza vera è quella con la Sampdoria(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 15:10:00 GMT)

Per un pugno di libri ritorna dal 20 gennaio su Rai 3 : Dal 20 gennaio 2018 ritorna nel pomeriggio di Rai 3 “Per un pugno di libri” Annunciata la seconda edizione di “Per un pugno di libri“, il programma televisivo trasmesso su Rai 3 e affidato ancora una volta alla conduzione di Geppi Cucciari e Piero Dorfles. Per un pugno di libri: quando inizia ritorna “Per un pugno di libri”, il programma pomeridiano di Rai 3 con protagoniste due classi scolastiche chiamate a ...