Idraulico disoccupato deve mantenere la ex | il giudice | ' Il suo mestiere mai in crisi'

Milano. Idraulico disoccupato deve mantenere la ex - il giudice 'Il suo mestiere non sarà mai in crisi' : L'Idraulico è una 'una professionalità sempre richiesta', che si inserisce in un settore mai sfiorato dalla crisi. Lo sostiene la Corte di Cassazione, che ha condannato, appunto, un Idraulico a pagare ...