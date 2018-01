I vertici del Parlamento La strategia del livore che incrina le istituzioni

Porto di Ravenna : i vertici della Cassa di Risparmio incontrano i vertici di Sapir e TCR : TCR - come hanno spiegato i vertici della società - è impegnato in questi mesi in una forte politica di commercializzazione in Italia e all'estero, propedeutica alle potenzialità che potrà esprimere ...

Delegazione del Partito Repubblicano incontra i vertici di Confagricoltura Brindisi : Da parte dei rappresentanti di Confagricoltura è stato posto in evidenza come un contributo positivo alla ripresa di questo importante settore dell'economia Brindisina potrebbe venire dalla ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : le azzurre del Dream Team vogliono confermarsi ai vertici : Il 2018 della Scherma si apre a Katowice (Polonia), dove nel fine settimana si svolgerà la Coppa del Mondo di fioretto femminile. L’Italia punterà sul suo Dream Team per cercare di aprire nel migliore dei modi il nuovo anno. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive azzurre per questa tappa. Partiamo dalla gara a squadre, dove il quartetto azzurro va alla caccia di un altro successo. L’Italia è la potenza assoluta in quest’arma, visto che nel ...

Warner Bros. : scossone ai vertici della major - Toby Emmerich ai vertici dello studio : Già a giugno c'era chi ipotizzava possibili 'contaminazioni' fra la politica della New Line e quella della Casa Madre: la prima è nota per riuscire a dare forma a pellicole dal budget contenuto e, ...

Meraviglie - ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio : esultano i vertici della Rai : ottimi ascolti per la prima puntata di Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela. E i vertici Rai esultano a pochi giorni di distanza da un altro successo, quello di Roberto Bolle. Meraviglie-La penisola dei tesori con Alberto Angela, ascolti del 4 gennaio 2018 Meraviglie-La penisola dei tesori, il programma di Alberto Angela andato in […] L'articolo Meraviglie, ascolti ottimi per Alberto Angela all’esordio: esultano i ...

Ecco i volti civici del Movimento 5 Stelle post svolta. Ma i vertici provano a tenere le carte coperte fino al giorno delle parlamentarie : La svolta post movimentista, l'apertura alla cosiddetta società civile, per ora ha il volto di Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli. Due giornalisti ai quali sono state aperte le porte del blog, pur non essendo iscritti, per presentare la propria candidatura alle parlamentarie che serviranno a scegliere i candidati alle elezioni politiche del 2018. Insieme a loro, tra i volti nuovi, in Emilia Romagna, c'è quello di Marco Montanari, ...

La morte della 21enne milanese in vacanza ad Aosta - si valuta la posizione dei vertici dell'A5 : l'inchiesta sull'incidente : Probabilmente da escludere responsabilità per i conducenti dei due mezzi coinvolti nello scontro. Sull'asfalto rilevato molto ghiaccio. Federica Banfi era in...

Blitz del governo provvisorio Le mani sui vertici delle Fs : La notizia esce sottotraccia nel tardo pomeriggio di ieri, annegata in un comunicato delle Ferrovie intitolato così: «Fs italiane: Anas entra nel gruppo». L'operazione è quella, annunciata da mesi, del conferimento di Anas (la società che gestisce le strade pubbliche) alle Fs. Ma poi, nell'ultima riga, ecco la notizia inattesa: «Contestualmente viene nominato, in continuità, il nuovo cda di Fs, con ...