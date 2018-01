HTC U11 EYEs è ufficiale! Ecco tutti i dettagli

HTC U11 EYEs è ufficiale : un nuovo medio gamma con Edge Sense e riconoscimento del volto : HTC ha presentato ufficialmente il suo nuovo medio gamma, HTC U11 EYEs, con Edge Sense e riconoscimento del volto, a un prezzo decisamente impegnativo. L'articolo HTC U11 EYEs è ufficiale: un nuovo medio gamma con Edge Sense e riconoscimento del volto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTC U11 EYEs farà il suo debutto il 15 gennaio : A distanza di diversi mesi dalla presentazione di U11 Life e U11 Plus, HTC ci riprova presentando il suo U11 EYEs. Dopo la scarsa performance del 2017, HTC vuole proseguire nel suo progetto ampliando la sua gamma di smartphone. Infatti, dopo la presentazione di HTC U11 Plus e U11 Life, adesso è pronta ad inaugurare un suo nuovo smartphone che si pensa possa prendere il nome di U11 EYEs. La comunicazione di questo evento ci giunge dalla Cina dove ...

HTC U11 EYEs - la presentazione in programma il 15 gennaio : Secondo le ultime indiscrezioni, provenienti da fonti attendibili, HTC U11 EYEs sarà infatti svelato al mondo lunedì 15 gennaio. Le stesse fonti hanno anticipato per HTC U11 EYEs la presenza di uno ...

Partito il roll out di Android 8.0 Oreo per gli HTC U11 europei : Con un po' di ingiustificato ritardo, l'aggiornamento che porta Android 8.0 Oreo negli HTC U11 europei è finalmente in roll out e questo mette fine alle polemiche sollevate negli ultimi giorni dai suoi possessori. L'articolo Partito il roll out di Android 8.0 Oreo per gli HTC U11 europei è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

HTC aggiorna il suo Edge Launcher e ritarda Android 8.0 Oreo per HTC U11 : HTC Edge Launcher si aggiorna introducendo alcune novità sulla personalizzazione di Edge Sense, mentre ritarda l'aggiornamento di HTC U11 ad Android 8.0 Oreo. L'articolo HTC aggiorna il suo Edge Launcher e ritarda Android 8.0 Oreo per HTC U11 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC U11 Plus è disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo di 799 euro : HTC U11 Plus è disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo di 799 euro. E coloro che si iscriveranno ad HTC Club potranno anche approfittare di uno sconto del 10% L'articolo HTC U11 Plus è disponibile in Italia sul sito ufficiale al prezzo di 799 euro è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Recensione HTC U11 Plus : la qualità sale ancora : Abbiamo provato HTC U11 Plus, un restiling di peso del già ottimo U11. Finalmente HTC è tornata a fare sul serio, ma basterà a risollevarne le sorti? L'articolo Recensione HTC U11 Plus: la qualità sale ancora è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC - 2018 senza follie : si lavora su U12 e su un U11+ devitaminizzato : Le indiscrezioni provenienti dalla Cina si dicono sicure che il brand di Taiwan si limiterà a rilanciare sulla fascia più alta del mercato e a puntellare quella media L'articolo HTC, 2018 senza follie: si lavora su U12 e su un U11+ devitaminizzato è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Selfie al buio per valorizzare HTC U11+? Sì - ma sarebbe stato meglio di no (video) : Per avere successo sarebbe bene puntare sulle proprie qualità. HTC tuttavia sembra pensarla diversamente nel video promozionale di U11+ L'articolo Selfie al buio per valorizzare HTC U11+? Sì, ma sarebbe stato meglio di no (video) è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC Italia posticipa la spedizione di HTC U11 Plus a gennaio : HTC Italia è costretta a posticipare a gennaio le consegne di HTC U11 Plus nel nostro Paese, comunicandolo agli utenti tramite un tweet L'articolo HTC Italia posticipa la spedizione di HTC U11 Plus a gennaio è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Xiaomi Mi Note 3 nei test fotografici di DxOMark fa meglio di iPhone 8 e HTC U11 : DxOMark ne sottolinea le doti nel mettere a fuoco i soggetti inquadrati con rapidità ed accuratezza, oltre a quelle nello zoom e nell'effetto bokeh L'articolo Xiaomi Mi Note 3 nei test fotografici di DxOMark fa meglio di iPhone 8 e HTC U11 è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC Ocean Harmony si chiamerà U11 EYEs (rumor) - intanto Smart display di U11+ arriva sul Play Store : HTC Ocean Harmony al centro di nuovi rumors, sarebbe prossimo al lancio come U11 EYEs. intanto Smart disPlay di U11+ fa capolino sul Play Store. L'articolo HTC Ocean Harmony si chiamerà U11 EYEs (rumor), intanto Smart disPlay di U11+ arriva sul Play Store è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC Ocean Harmony si chiamerà U11 EYEs (rumor) - intanto Smart display di U11+ arriva sul Play Store. : HTC Ocean Harmony al centro di nuovi rumors, sarebbe prossimo al lancio come U11 EYEs. intanto Smart disPlay di U11+ fa capolino sul Play Store. L'articolo HTC Ocean Harmony si chiamerà U11 EYEs (rumor), intanto Smart disPlay di U11+ arriva sul Play Store. è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

HTC U11+ : un’immagine svela la variante Blossom Gold : HTC U11+ potrebbe essere presto commercializzato in una nuova variante cromatica chiamata Blossom Gold. Eccone un'immagine L'articolo HTC U11+: un’immagine svela la variante Blossom Gold è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.