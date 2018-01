Home Bar Gestures imita le azioni con swipe dell’iPhone X

Dallo shaker al vermouth : 10 pezzi chiave per il tuo Home-bar : GQ ha raccolto per te dieci acquisti essenziali per cimentarti a casa con Negroni, Martini e moltissimi altri cocktail. Scoprili tutti nella nostra gallery e inizia a pensare a dove mettere il tuo home-bar. Fullscreen01/10 shaker - Foto: “Cocktail Pour” by Didrinks is licensed under CC BY 2.002/10 Mixing glass - Foto: “John Gertsen Pours a Sazerac” by Susanna Bolle is licensed under CC BY 2.003/10 Jigger - Foto: “Icey Red Cocktails” by Marco ...