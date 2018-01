Grandissimo colpo Juve | le mani su un fuoriclasse

: @AlfredoPedulla Analisi come sempre perfetta! Domani @simoneverdioff sarà un giocatore del @sscnapoli ed è un grandissimo colpo. - Mike_Sportline : @AlfredoPedulla Analisi come sempre perfetta! Domani @simoneverdioff sarà un giocatore del @sscnapoli ed è un grandissimo colpo. - FTB_Champagne : @pizzigo C'è stato uno choc per la trattativa di Neymar,è successo con Figo e Ronaldo che il Barcellona venisse dep… - t_lato : @MatteoPedrosi Grandissimo colpo per i Red Devils - ______caleb : Lo dico: se Marotta Giuseppe porta Emre Can alla Juventus FC di Torino a euro zero, per me fa un grandissimo colpo. - robi_montesardo : @J_Mercato cos' è questa voce su Ozil?è fondata?sarebbe un grandissimo colpo anche se davanti cè ne sn troppi -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Lantus a sorpresa si continua a muovere sul mercato, con un occhio proiettato verso il futuro. La prossima estate a Vinovo ci saranno tanti nuovi arrivi e anche partenze, certamente anche di grande spessore. La dirigenza bianconera ha gia' bloccato il tedesco del Liverpool Emre Can, che arrivera' a parametro zero per rinforzare la linea mediana del campo. Un grande acquisto che però a quanto pare, non sara' l'unico. Dall'Inghilterra rimbalza la voce che lastia chiudendo con undell'Arsenal Si tratta del tedesco anch'esso di origine turca come Emre Can e Sami Khedira, Mesut Ozil 29 enne trequartista ex Real Madrid, di grande classe cristallina. Il grande campione non ha rinnovato con i gunners, e dal primo di luglio sara' libero di accasarsi dove meglio crede. Pare che lanelle persone di Marotta e Paratic VIDEOi, abbiano preso contatti con ...