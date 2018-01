GQ Best Dressed Men 2018 | il party

GQ Best Dressed Men 2018 : che festa con Heaton e Harington! : Il primo ad arrivare è Kit Harington. Ha dimenticato gli occhiali da vista, scherza sul non sapere dove si trova dopo aver preso l’ennesimo volo intercontinentale in pochi giorni e chiede: «Ma cos’è questo posto bellissimo?». Si riferisce a Carlo e Camilla in Segheria, dove ancora una volta, nella sua suggestiva cornice post industriale, GQ ha incoronato i Best Dressed Men. 30 campioni dello stile italiano che si sono contraddistinti ...

GQ Best Dressed Men 2018 : la festa si avvicina : L’eleganza è una creatura multiforme. Parla di un modo di essere, e lo fa con linguaggi diversi. Che sia classico, eccentrico o rigoroso, sarà comunque unico. Come lo sono gli invitati al GQ Best Dressed Men 2018 che arriveranno stasera da Carlo e Camilla in Segheria, a Milano, accolti all’ingresso dallo stile unico di una Maserati Levante e dalla musica, dal meglio della scena beverage – Veuve Clicquot, Belvedere, Hennessy. ...

GQ Best Dressed Men 2018 : Abbiamo scelto. Come ogni anno, la redazione di GQ ha selezionato i 30 uomini italiani che meglio rappresentano l’eleganza. Sono i Best Dressed Men, ai quali si dà un riconoscimento allo stile più che alla moda. Non troverete, quindi, fashion victim, ma uomini che si fanno notare per la loro complessità. Alcuni di loro sono abituati a essere giudicati per lo stile, altri no. Alcuni di loro sono abituati a essere sotto i riflettori, altri no. ...