: Gori: Fontana, come Salvini e Borghezio - NotizieIN : Gori: Fontana, come Salvini e Borghezio - IlmioManifesto : RT @RominaMura: Ci mancava la purezza della razza evocata da #Fontana come cavallo di battaglia delle regionali lombarde. Anche per questo… - ntonioGiordano : RT @AnsaLombardia: Gori: 'Fontana è un Salvini in cravatta' - Il candidato del centrosinistra in Lombardia attacca la Lega - Nath67Lic : RT @GiovanniPaglia: Fra #Fontana che farnetica di razza bianca e #Gori per cui Dell’Utri è un uomo di grande qualità, ci può e ci deve esse… - nealcassady1956 : RT @dawac72: Per #Grasso e #Liberoeguali non ci sono condizioni per appoggiare #Gori in Lombardia.Valuteranno dopo primi rastrellamenti del… -

"Penso che,che viene presentatoun candidato della Lega moderato, in realtà ha rivelato ciò che è,cioè unin giacca e cravatta, anzi più unche un". Lo ha detto, registrando "Carte Bianca" su Rai Tre, il candidato governatore della Lombardia per il centrosinistra, Giorgio, a proposito delle parole del suo sfidante per il centrodestra, il leghista,sull'accoglienza ai migranti e la salvaguardia della "razza bianca".(Di lunedì 15 gennaio 2018)