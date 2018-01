: RT @GAMESANDCON: Go Retro! Portable :la nuova retroconsole portatile da Retro-Bit - TheheroGAC : RT @GAMESANDCON: Go Retro! Portable :la nuova retroconsole portatile da Retro-Bit - GAMESANDCON : Go Retro! Portable :la nuova retroconsole portatile da Retro-Bit - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - DingDongGame2 : RT @Everyeye: Go Retro Portable: la console portatile stile Game Boy con 350 giochi inclusi - Everyeye : Go Retro Portable: la console portatile stile Game Boy con 350 giochi inclusi -

(Di lunedì 15 gennaio 2018)Bit Gaming ha presentato ufficialmente il Go, un nuovo sistema che ha l’aspetto di un Game Boy che permetterà ai giocatori di godere di titoli classici con licenza. Il sistema offrirà 300 titoli compatibili che saranno inclusi nel sistema. Tra questi, i classici di Capcom, Jaleco, Data East e Irem ecc. Al momento, non è stato offerto un elenco specifico di giochi ma, come si può vedere nell’immagine della scatola , saranno inclusi Burgertime , Mega Man , Strider e Mighty Final Fight e tanti altri.Dall’account Twitter dei creatori è stata condivisa un’immagine in modo che gli utenti possano avere un’idea del suo design. Side Note: This is the #Go! Officially Licensed titles, 300+ built-in games, rechargeable battery and MORE! #CES2018 pic.twitter.com/IaHkMyNUxM —-Bit (@BitGaming) 11 gennaio 2018 Go ...