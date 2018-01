Gli LCD Soundsystem tornano live in Italia dopo 8 anni

: Gli Lcd Soundsystem scelgono ancora Ferrara per il ritorno live in Italia - all_music_it : Gli Lcd Soundsystem scelgono ancora Ferrara per il ritorno live in Italia - FerraraByNight1 : Al Ferrara Sotto Le Stelle ritornano gli LCD SoundSystem con la loro unica data italiana. - Micsugliando : LCD Soundsystem il 13 giugno a Ferrara: (CG) Ci saranno anche gli LCD Soundsystem nel calendario dei concerti in... - Micsugliando : LCD Soundsystem il 13 giugno a Ferrara: (CG) Ci saranno anche gli LCD Soundsystem nel calendario dei concerti in It… - Zero_Bologna : Nuovo nome per Ferrara Sotto Le Stelle: ci saranno anche gli LCD Soundsystem -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Gli LCDhanno annunciato una data inin programma nell’estate 2018. Un grande ritorno nel nostro Paese per James Murphy e compagni: erano 8che non si esibivano in concerto qui da noi! Gli LCDsaranno ospiti di Ferrara Sotto Le Stelle (Piazza Castello) il 13 giugno 2018. via GIPHYda protagonisti in giro per il mondo come headliner dei più grandi festival internazionali come Coachella e Primavera Sound, gli LCDsono pronti a tornare incon un unicoimperdibile. I biglietti (34€ + diritti di prevendita) per il concerto di Ferrera puoi acquistarli su Ticketmaster.it e Ticketone.it a partire dalle ore 10 di mercoledì 17 gennaio. ph: getty images Gli LCDinNews Mtv