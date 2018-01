Giampaolo | ' Var un passo avanti per i tecnici'

Sampdoria - i convocati e la formazione anti-Fiorentina : Giampaolo vara il turnover in Coppa Italia : Fiorentina-Sampdoria è uno degli ottavi di finale di Coppa Italia in programma sul tabellone. La sfida si disputerà domani al ‘Franchi’ alle ore 17.30. Il tecnico blucerchiato, Marco Giampaolo, ha diramto la lista dei convocati in cui non compaiono Quagliarella e Linetty: Portieri: Krapikas, Puggioni, Tozzo. Difensori: Andersen, Bereszynski, Ferrari, Murru, Regini, Sala, Silvestre, Strinic. Centrocampisti: Alvarez, Barreto, Capezzi, ...