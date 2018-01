Genoa | Preziosi | ' Voglio vendere ma non ci sono compratori Su mercato e stadio'

Genoa - a tutto Preziosi : la vendità della società - lo stadio e il mercato : Intervenuto telefonicamente ai microfoni della trasmissione ‘Radio Anch’io Sport’, sulle frequenze di ‘Radio 1, il patron del Genoa, Enrico Preziosi ha toccato diversi temi a cominciare dalla cessione della società: “Non ci sono stati candidati che hanno le carte in regola per prendere il club. La mia volontà è ancora quella di cedere, ma non voglio fare operazioni frettolose: aspetto un acquirente serio”. In merito ...

Perinetti incontra Preziosi : ecco la prima mossa del Genoa sul mercato Video : Il mercato in entrata del #Genoa può attendere. La societa' più antica di Italia, pur avendo individuato i suoi obiettivi [Video], prende tempo e pensa allo sfoltimento della rosa. Sara' questa la prima mossa dei rossoblu, soltanto in un secondo momento verranno puntellate difesa e centrocampo. Per Castan siamo ai dettagli Il reparto arretrato dovrebbe essere imPreziosito da Leandro Castan della Roma, ormai sempre più vicino al trasferimento ...

Gasperini nostalgico contro il suo Genoa : “Preziosi un genio e quella proposta della Samp…” : Gasperini affronterà il suo passato. Domani pomeriggio l’Atalanta sarà ospite del Genoa, ex squadra del tecnico della quale ha ricordi favolosi. Anni nei quali da Marassi sono passati grandi campioni e Gasperini ha voluto ricordare quelle emozioni parlando al Secolo XIX. Lodi anche per Preziosi, patron spesso contestato dalla piazza ma a detta del Gasp, un genio per alcune sue scelte in merito a calciatori e staff: “Sempre un tuffo al ...

GIUSEPPE ROSSI AL Genoa/ Video - Pepito in Serie A : Preziosi conferma - “lo seguivo da almeno due anni” : GIUSEPPE ROSSI al GENOA: Pepito torna in Serie A. C'è l'accordo, ma la firma arriverà dopo le visite mediche. Enrico Preziosi entusiasta dell'arrivo dell'attaccante(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 19:08:00 GMT)

Calciomercato Genoa - Giuseppe Rossi fa le visite mediche. Preziosi : "Un campione" : GENOVA - visite mediche in corso in Lombardia per Giuseppe Rossi . L'attaccante atterrato in Italia in mattinata direttamente dagli Stati Uniti è pronto a firmare un contratto con il Genoa sino a fine ...

Genoa - Pepito Rossi l'ultima scommessa di Preziosi : ''Sto bene'' : GENOVA - l'ultima scommessa di Preziosi, sperano che sia vincente come lo fu quella di Thiago Motta, si chiama Pepito Rossi. Trent'anni e trenta presenze in Nazionale (con 7 reti) ha avuto una ...

Il Genoa e la società assente : calciatori dalle serate “vivaci” - tifosi che insorgono e Preziosi che fa? : Il Genoa è una polveriera, una pentola a pressione pronta ad esplodere. A dire il vero la situazione tra la piazza ed il presidente Preziosi è naufragata già da tempo, ma ancora non è stata trovata una soluzione adatta al futuro del club. Il tanto criticato patron ha dichiarato di voler vendere la società, ma per adesso tutto sembra tacere in tal senso. I tifosi nel frattempo fremono, sperando in una nuova proprietà più presente. E’ questo ...

Genoa - Preziosi rinforza l’area comunicazione : in arrivo l’ex Milan Sapienza : Novità in casa Genoa, e non solo in panchina. Il volto nuovo per i rossoblu riguarda il settore comunicazione, con un ex Milan che è sbarcato in Liguria negli ultimi giorni. Si tratta di Giuseppe Sapienza, ex responsabile della comunicazione del Milan, che ieri era già operativo a Pegli, nel corso della conferenza stampa di presentazione […] L'articolo Genoa, Preziosi rinforza l’area comunicazione: in arrivo l’ex Milan Sapienza ...

Preziosi si gioca una nuova carta per la cessione del Genoa Video : La cessione del #Genoa è diventata una partita a scacchi difficilmente prevedibile. Enrico Preziosi e Alessandro Zarbano lavorano alla ristrutturazione societaria e proprio in questi giorni hanno raggiunto l'intesa con The Native AG [Video] per potenziare il brand del grifone. Sri Group pronta a tornare in pista Il Joker vuole dimostrare che il suo Genoa può tornare in alto anche con lui al comando, sebbene l'intenzione di passare la mano resti ...

Serie A Genoa - Juric in bilico : "Esonero? Decide Preziosi" : GENOVA - "Abbiamo preso il primo gol in maniera ridicola, non si può fare così" . Il tecnico del Genoa , Juric , commenta così a Sky il derby con la Sampdoria: "In attacco avremmo potuto fare di più, ...

Verso Genoa-Samp - la carica di Ferrero : “ecco cosa faccio se vinciamo - con Preziosi non parlo” : Il derby della ‘Lanterna’ tra Genoa e Sampdoria si avvicina. Il presidente del club blucerchiato, Massimo Ferrero, ha voluto suonare la carica alla vigilia del match che potrebbe lanciare il ‘Doria’ nelle zone altissime della classifica. Ecco le parole del numero uno della Samp: “Il derby è una partita a sé, non sarà facile perché i quattordici punti di vantaggio in queste sfide non contano. Anzi, il Genoa arriva al derby ...

Cessione Genoa : ecco chi c'è davvero dietro al nuovo gruppo partner di Preziosi Video : Cessione Genoa: ecco chi c'è davvero dietro al nuovo gruppo partner di Preziosi Video Il Genoa si affida ad un'azienda solida per rafforzare il proprio brand, per il futuro si valuta l'ingresso di Carmine Villani. Clicca e guarda il Video ...

Genoa - parla Preziosi : il caso Juric - i calciatori ‘incazzati’ e la contestazione dei tifosi : Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, è tornato a parlare delle questioni del Grifone in vista del derby contro la Sampdoria. Il patron, parlando al Secolo XIX, ha esordito analizzando la posizione del tecnico Juric, in bilico dopo le ultime deludenti uscite: “Sono convinto che sia un buon allenatore ma non parlo del suo futuro, non ne ho parlato neanche dopo la sconfitta col Bologna. I nostri giocatori sapranno essere all’altezza ...