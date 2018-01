Genoa | il Milan ti offre un centrocampista

CALCIOMERCATO MILAN/ News - il Genoa cerca Locatelli - ma la dirigenza dice No (ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate alla squadra rossonera. Il Genoa cerca Manuel Locatelli, ma la dirigenza continua a rifiutare le offerte per il centrocampista. (Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:50:00 GMT)

Anche il Genoa su Locatelli ma il Milan lo trattiene : Milano, 14 gennaio 2018 - Così tante offerte e così poco spazio: vista in questa maniera tutte le circostanze sembrerebbero portare verso un saluto, almeno temporaneo, di Manuel Locatelli al Milan ma ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : pazza idea Samp - Milan e Genoa fanno affari - Inter sempre attiva : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria e sopratutto il suo presidente Massimo Ferrero, sono sempre stati attratti da un profilo come quello di Mario Balotelli. Un attaccante totale, capace di segnare e mandare in porta i compagni, un ragazzo che è tornato a fare il calciatore a tutti gli effetti senza più gli eccessi di gioventù. Balotelli ad oggi rappresenta un’occasione clamorosa, dato che a fine ...

Calciomercato Genoa - lo “scambio” con il Milan è servito : tutti i dettagli : Calciomercato Genoa – Dopo l’importante successo casalingo davanti al pubblico amico contro il Sassuolo, il Genoa si prepara per il ritorno in campo, la squadra di Ballardini affronterà la Juventus in una trasferta difficilissima. Tiene banco inoltre il mercato, nelle ultime ore importanti novità. Si avvicina sempre di più l’arrivo del centrocampista Locatelli, l’ok del calciatore è già arrivato, adesso si sta convincendo ...

Lapadula ripercorre la trattativa che lo portò al Milan : Genoa ‘snobbato’ - i tifosi non la prendono bene : Gianluca Lapadula, attaccante del Genoa, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Calcio 2000’ tornando a parlare del suo periodo al Milan con dichiarazioni che non avranno fatto piacere ai tifosi del ‘Grifone’: “E’ stato incredibile. Appena è diventata una pista concreta, non ho avuto nessun dubbio. Poi, per un periodo, il Milan non si è fatto più sentire e io e il mio agente stavamo per firmare ...

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Toro pronto a scatenarsi - colpo Genoa - nuove idee per Inter e Milan : Calciomercato Serie A, LE trattative DEL giorno – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : scambio Milan-Udinese - Benevento scatenato - mosse di Genoa e Cagliari : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – Il Calciomercato entro nel vivo, giornata ricca di novità. Deulofeu avrebbe già detto sì alla proposta dell’Inter, ma il problema rimane la formula. I nerazzurri non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto. Il Barcellona invece vorrebbe monetizzare subito o quantomento inserire l’obbligo di riscatto. Per venire incontro alle esigenze dell’Inter, però, il presidente dei ...

Serie A. Napoli-Verona 2-0; Spal-Lazio 2-5; Benevento-Sampdoria 3-2; Genoa-Sassuolo 1-0; Milan-Crotone 1-0 : TORINO - Uno strepitoso Immobile lancia la Lazio in zona Champions con un poker alla Spal. Il Benevento festeggia la Befana con la seconda vittoria in Serie A, e sale a quota 7. Bonucci firma il primo ...

Milan - nuovo scambio col Genoa? Via un nuovo acquisto : Il Milan guarda in casa del Genoa . Come scrive il Corriere dello Sport , nel mirino del club rossonero è finito Armando Izzo , centrale del club rossoblù: valutazione da 10-15 milioni di euro quella che ne fa il Genoa , col Milan pronto a inserire uno tra Musacchio ...

Calciomercato Milan - pazza idea : si punta uno scambio con il Genoa : Calciomercato Milan – La stagione del Milan fino al momento è stata più che deludente, in particolar modo l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso non ha portato gli effetti sperati nonostante la qualificazione in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. La dirigenza nel frattempo pensa al mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa per gennaio, nelle ultime ore interessante soluzione. Secondo quanto riporta il ...

Psg-Milan-Napoli-Genoa-Samp - valzer di portieri : i dettagli in vista della prossima stagione : Il campionato di Serie A è entrato nella fase importante ma a tenere banco è anche il mercato con importanti soluzioni che potrebbero verificarsi già dalla prossima stagione, difficili ribaltoni a gennaio ma a giugno tanti portieri cambieranno maglia, si profila un valzer clamoroso. Ultimi mesi con la maglia del Milan per il portiere Donnarunna, il futuro di Gigio sembra essere al Psg, i rossoneri non stanno a guardare ed avrebbero individuato ...

Milan e Napoli puntano Perin. E il Genoa prova a blindarlo : Un'ipotesi che, per l'amore che Perin nutre nei confronti del mondo rossoblù, risulta altamente improbabile ma che dalle parti di Pegli si vuole giustamente scongiurare a prescindere.

Genoa - Perinetti : 'Ballardini scelta giusta. E Gattuso farà ripartire il Milan' : Nella giornata di ieri altri due allenatori incrociati da Perinetti, entrambi a Palermo, nel corso della sua lunga esperienza nel mondo del calcio hanno trovato una nuova sistemazione in panchina: ...