Gasparri | Regionali | io non mi autocandido

Regionali Lazio - Pirozzi : " Gasparri ? Meglio che rimanga in Senato" : Regionali Lazio ; Pirozzi : "Candidatura Meloni? Sarebbe un atto d'amore e un risarcimento dopo la sconfitta a Roma, ma forse qualcuno gioca a perdere. Gasparri? Meglio ...

Regionali Lazio - Lombardi : Gasparri? Non distinguo da imitazione : Roma, 15 dic. (askanews) 'Se sarò la prima presidente di Regione del Movimento Cinque Stelle? Me lo auguro. Andare a governare un ente importante come quello della Regione, che legifera e amministra ...