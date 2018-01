Francia | Ministro delle Finanze vede PIL superiore a quanto stimato da Governo

Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato in Francia : è il suo primo viaggio dopo le dimissioni date in Arabia Saudita : Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato in Francia dopo due settimane di soggiorno in Arabia Saudita, durante il quale ha presentato le sue dimissioni. Hariri è storicamente sostenuto dall’Arabia Saudita, che secondo alcuni lo ha costretto a dimettersi The post Il primo ministro libanese Saad Hariri è arrivato in Francia: è il suo primo viaggio dopo le dimissioni date in Arabia Saudita appeared first on Il Post.

L'ex primo ministro libanese Saad Hariri ha accettato l'invito di Macron ad andare in Francia nei prossimi giorni : L'ex primo ministro libanese Saad Hariri ha accettato l'invito del presidente francese Emmanuel Macron ad andare in Francia nei prossimi giorni insieme alla sua famiglia. La notizia, che è stata confermata oggi dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian,