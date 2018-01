Francesco Monte parla dell'Isola dei famosi dalla Toffanin : Ieri 13 gennaio 2018 è andata in onda una nuova puntata del programma Verissimo condotto dalla conduttrice Silvia Toffanin . Lo show del sabato pomeriggio riesce sempre ad ottenere interessanti dati d'ascolto e il merito è sicuramente degli ospiti che vengono chiamati dalla redazione. Nella puntata di ieri abbiamo potuto assistere all'arrivo di Stefano De Martino che ha parla to dell'Isola Dei famosi e il cantante Riccardo Marcuzzo. Quest'ultimo ...

Stefano De Martino e Francesco Monte a Verissimo : 'Magari incontriamo altre due sorelle' : Due bellissimi ex cognati in partenza per l' Isola dei famosi . Stefano De Martino , ex marito di Belen che sarà inviato del programma e Francesco Monte , ex di Cecilia, nuovo naufrago, sono pronti a ...