Francesca Michielin annuncia Foresta 2640 | nuovi alberi in Kenya con Treedom

Che tempo che fa / Ospiti 14 gennaio : "Super novità in arrivo" per Francesca Michielin - l'annuncio sui social : Che tempo che fa, anticipazioni e Ospiti 14 gennaio: Steven Spielberg, Tom Hanks e Maryl Streep, Luciano Ligabue, Kasia Smutniak, Francesca Michielin in studio.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 18:55:00 GMT)

Francesca MICHIELIN/ L'album 2640 e la sua crescita "Basta con la Francesca cucciola" (Che tempo che fa) : Francesca MICHIELIN racconterà a Che tempo che fa quali sono le sue più intime sensazioni riguardo all'ultimo album in uscita, dal titolo 2640.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 10:56:00 GMT)

A Domenica Live Silvio Berlusconi - a Domenica In Piero Angela - a Che tempo che fa Ligabue e Francesca Michielin… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda Domenica 14 gennaio. Ospiti di Domenica In del 14 gennaio 2018 Alle 14 torna su Rai1 Domenica In. Conduce Cristina Parodi. Per la pagina “Aspettando Sanremo”, dedicata al Festival 2018, tra gli ospiti Drupi, Don Backy, Marco Masini, che vinse l’edizione 2004, e Silvia Salemi con […] L'articolo A Domenica Live Silvio Berlusconi, a Domenica In Piero Angela, a Che tempo che fa ...

Francesca MICHIELIN/ Svelato il mistero del titolo del nuovo album : “2640? E’ per…” : FRANCESCA MICHIELIN ha spiegato il titolo del nuovo album, 2640, che sarà disponibile in tutti i negozi e store digitali a partire da venerdì 12 gennaio 2018.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 22:20:00 GMT)

Francesca Michielin : «Volevo scappare da tutto - invece ho scritto un disco» : L’incontro avviene in un locale di Milano l’8 gennaio, in una giornata grigia che si colora in una sala pienissima di addetti ai lavori quando Francesca Michielin, cantautrice e polistrumentista, presenta con uno showcase live i primi brani di 2640, il suo nuovo album di inediti, disponibile ovunque da venerdì 12. Voce limpida, piano, chitarra, tamburo, con una band di tre elementi, che la accompagnerà anche nel tour nei club italiani dal 17 ...

Venerdì 12 gennaio esce l’album “2640” di Francesca Michielin per comunicare - ascoltare e immaginare : Milano. “È un viaggio per imparare ad incontrarsi e incontrare, per comunicare quello che si vuole dire, anche senza parlare. Auguri per un buon 2640”. Lo ha detto Francesca Michielin alla presentazione del nuovo album “2640” in uscita Venerdì 12…Continua a leggere →

Francesca Michielin e il nuovo disco 2640 : 'Ascoltate e immaginate' : I brani raccontano la crescita di Francesca, delle sue esperienze e della sua visione del mondo. 'Il mio disco ruota attorno al logo "∇" che è composto da tre triangoli colorati e rappresentano ...

Francesca Michielin : 2640 è il nuovo album : Foto: Ufficio Stampa La cantante in 13 inediti racconta la sua visione del mondo Giovane, fresca e determinata, Francesca Michielin presenta 2640, il suo ultimo album di inediti in uscita venerdì 22 gennaio parando a cuore aperto e senza peli sulla lingua. Anticipato dai ...

Francesca Michielin - 2640 il nuovo album : tracklist e significato dei brani - tour da marzo : 2640 è il nuovo album di inediti di Francesca Michielin, disponibile da venerdì 12 gennaio su etichetta Sony Music. Francesca Michielin, l’album 2640 perché si chiama così Il disco 2640 ruota attorno a tre triangoli colorati che rappresentano i tre simboli/temi del disco, Il primo è un Vulcano rosso, come le parole più crude da […] L'articolo Francesca Michielin, 2640 il nuovo album: tracklist e significato dei brani, tour da marzo ...

Ecco 2640 - terzo disco di Francesca Michielin : un viaggio tra Calcutta e Paradiso : Comunicare. Viaggiare. Immaginare. E tre triangoli colorati, rosso, azzurro e verde, che convergono in un numero: il 2640 di Francesca Michielin. È questo il titolo del suo terzo album, in uscita il ...

Esce '2640' - il disco a colori di Francesca Michielin : Una parte centrale è occupata dallo lo sport . 'Serie B' è ispirata alla retrocessione del Vicenza, "la prima grande delusione della mia vita, piangevamo tutti", sottolinea Michielin, mentre 'Alonso',...

2640 : esplode il nuovo album di Francesca Michielin : La cantante in 13 inediti racconta la sua visione del mondo Giovane, fresca e determinata, Francesca Michielin presenta il suo ultimo album di inediti in uscita venerdì 22 gennaio parando a cuore aperto e senza peli sulla lingua. Anticipato dai singoli ...

Francesca Michielin - il nuovo disco/ Video - “2640” - conferenza stampa : “Un viaggio per imparare a comunicare!” : Francesca Michielin, il nuovo album presentato oggi a Milano, la conferenza stampa per raccontare il terzo disco dal titolo "2640"; ecco le prime dichiarazioni della cantante.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 15:59:00 GMT)

Francesca Michielin presenta 2640 : album di inediti con Calcutta e Tommaso Paradiso : Comunicare. Viaggiare. Immaginare. E tre triangoli colorati, rosso, azzurro e verde, che convergono in un numero: il 2640 di Francesca Michielin. È questo il titolo del suo terzo album, in uscita il ...