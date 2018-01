Ford Ranger - La nuova versione americana debutta al Naias

: Ford Ranger - La nuova versione americana debutta al Salone di Detroit - dinoadduci : Ford Ranger - La nuova versione americana debutta al Salone di Detroit - ilmessaggeroit : #Ford #ranger, il pick-up “piccolo” torna a casa: ora è pronto anche per conquistare gli Usa - LaysaMeireles : RT @g1: Ford mostra Ranger renovada para mercado americano e novo Mustang Bullit - ofuzi : Ford mostra Ranger renovada para mercado americano e novo Mustang Bullit - pilatti : Ford mostra Ranger renovada para mercado americano e novo Mustang Bullit -

(Di lunedì 15 gennaio 2018) Laha presentato al Salone di Detroit ladel. Il modello deriva dalla generazione T6 già commercializzata in Europa e in altri Paesi e sarà prodotto in Michigan. Riporterà il marchio nel combattutissimo settore dei "midsize truck" dopo anni di assenza, replicando le strategie già messe in campo dai principali concorrenti. Per ora solo il 2.3 EcoBoost. Per adeguare ilal mercato statunitense sono state deliberate modifiche al design, al telaio e alla meccanica. L'unico propulsore annunciato è infatti il quattro cilindri benzina 2.3 EcoBoost, offerto con trazione due o quattro ruote motrici e in abbinamento al cambio automatico dieci marce. Per il momento non sono noti i valori di potenza e coppia, nè i consumi, che si annunciano comunque al top del segmento. Non si hanno neppure informazioni su motorizzazioni ulteriori, ...