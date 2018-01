Fontana | Migranti? Razza bianca a rischio |Gori | è un Salvini in giacca e

Migranti : Sala - da Fontana affermazioni gravi - dove andremo a finire? : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Siamo solo all'inizio della campagna elettorale e dobbiamo già fare i conti con dichiarazioni così gravi. Se continua così, Fontana prima del 4 marzo potrebbe dire che tutti quelli che si chiamano Calogero e vengono dalla Sicilia hanno un mese di tempo per tornare nell

Migranti : Comi - basta demonizzare - Fontana ha spiegato senso sue parole : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Sulle dichiarazioni del candidato del centrodestra Fontana in merito alla questione dell’immigrazione è in corso il consueto e ben noto metodo della demonizzazione dell’avversario da parte della sinistra che, enfatizzando ad arte, vuole nascondere le proprie responsabi

Migranti - Fontana shock su Radio Padania : razza bianca a rischio : Milano (askanews) - Accettare tutti gli immigrati significa mettere a rischio la nostra etnia, quindi "dobbiamo decidere se la razza bianca deve continuare ad esistere". Sta suscitando un vespaio di ...

Migranti - Schlein (S&D) : "Fontana come Hitler nel Mein Kampf - lasci la politica" : Il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, il leghista Attilio Fontana, ha usato parole che richiamano 'direttamente' il 'Mein Kampf' di Adolf Hitler e dovrebbe pertanto ...

Migranti : Romani - Fontana moderato - frase infelice è incidente : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Attilio Fontana è un politico moderato, preparato e non superficiale: la frase, assolutamente infelice, pronunciata ieri è sicuramente frutto di un incidente a cui ha già rimediato. Confido, conoscendolo e stimandolo, nella sua capacità di affrontare il tema dell’immigra

Migranti : Fontana - è stato solo un 'qui pro quo' : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "E' stato solo un qui pro quo". Così Attilio Fontana, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lombardia, ribadisce al suo staff che quanto detto a Radio Padania ieri è stato solo un lapsus. Fontana aveva parlato di 'razza bianca' nell'ambito di un inter

Migranti - Fontana : «Razza bianca a rischio». Poi ritratta : «Lapsus». Salvini : «Siamo sotto attacco» : L'Italia non può «accettare tutti» gli immigrati. Lo ha detto il candidato presidente della Regione Lombardia per il centrodestra, Attilio Fontana, parlando ieri a Radio...

Migranti : Laforgia - da Fontana razzismo inaccettabile : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Quelle di Fontana sono parole razziste inaccettabili. Il fatto che i sondaggi diano il candidato leghista molto avanti è un dato preoccupante". Lo scrive su Facebook il capogruppo di Mdp a Montecitorio ed esponente di Liberi e Uguali, Francesco Laforgia. "Ma è anche il s

Migranti - Fontana : non aprire a tutti o 'razza bianca' a rischio : In suo aiuto Salvini: siamo sotto attacco, una volta al governo normeremo ogni presenza islamica in Italia. Gori (Pd): Fontana parla di forconi e razza bianca, noi di lavoro ed Europa

Migranti : Bussolati (Pd) - Fontana non è altro che razzista : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "L'hanno presentato come l'uomo delle istituzioni e il volto moderato della Lega: uno che nel 2018 parla di "razza bianca" non è altro che un #razzista". Così il segretario metropolitano del Pd di Milano, Pietro Bussolati, commentando su Twitter le dichiarazioni del can

Migranti : Violi (M5S) - da Fontana sparate da campagna elettorale : Milano, 15 gen. (AdnKronos) - "Le parole di Fontana sono vergognose. Il fenomeno dell'immigrazione non si risolve con sparate da campagna elettorale, esercizio in cui è già diventato molto bravo". Così Dario Violi, candidato presidente del M5S per la Lombardia, in relazione alle recenti dichiarazion

Migranti : Di Maio - Fontana? Se loro moderati io Gandhi : Roma, 15 gen. (AdnKronos) - "Dopo la frase che ha detto il candidato presidente del centrodestra in Lombardia Fontana -'dobbiamo preservare la razza bianca'- siamo sicuri che sono loro i moderati? Perché se loro sono moderati, io sono Gandhi rispetto a come si stanno comportando". Così Luigi Di Maio

Lombardia - Attilio Fontana : “Stop ai migranti o razza bianca a rischio” | Poi la correzione : Lombardia, Attilio Fontana: “Stop ai migranti o razza bianca a rischio” | Poi la correzione Il candidato leghista alla presidenza della Regione Lombardia a Radio Padania ha detto che “dobbiamo decidere se la nostra etnia, se la nostra razza bianca deve continuare a esistere”. Poi la correzione: “E’ stato un lapsus”. Ma le polemiche sono […] L'articolo Lombardia, Attilio Fontana: “Stop ai ...

Attilio Fontana - "razza bianca a rischio"/ Lombardia - stop ai migranti : audio choc a Radio Padania : Attilio Fontana, candidato Governatore Lombardia: 'stop ai migranti, razza bianca a rischio'. Poi si corregge, 'è stato un lapsus' ma ormai è tardi.