Fontana | con troppi migranti razza bianca a rischio

Attilio Fontana (Lega) : “Razza bianca è a rischio. Dobbiamo ribellarci”. Dopo Berlusconi a destra è gara di xenofobia : “Non possiamo accettare tutti gli immigrati che arrivano: Dobbiamo decidere se la nostra etnia, la nostra razza bianca, la nostra società devono continuare a esistere o devono essere cancellate”. Silvio Berlusconi ci aveva provato ad andare oltre la Lega e Matteo Salvini sull’immigrazione. Ma il Carroccio ristabilisce subito le distanze. E lo fa con Attilio Fontana, il candidato governatore della Lega alla guida della regione ...

Short track - Fontana conquista il titolo europeo 'Overall' : ROMA - Nuovo successo azzurro agli Europei di Short track a Dresda. Arianna Fontana ha conquistato il titolo europeo 'Overall', davanti all'altra italiana Martina Valcepina, al termine della gara dei ...

Fontana sull'autonomia : Se vince il centrosinistra bisognerà andare a Roma coi forconi : "Se ci sarà un governo di centrosinistra e si bloccherà l'autonomia bisognerà andare a Roma con i forconi". Così Attilio Fontana, candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Lombardia. Fontana ha parlato alla scuola politica delle Lega a Milano.Per l'ex sindaco leghista di Varese, infatti, l'autonomia rientra tra i concetti principali da portare avanti, insieme all'unità del centrodestra e ai ...

Short track - Arianna Fontana regista del settimo sigillo! CAMPIONESSA D’EUROPA! Che doppietta con Martina Valcepina : Arianna Fontana sul tetto d’Europa. Fantastica impresa della CAMPIONESSA valtellinese, che conquista il settimo titolo continentale della carriera agli Europei di Dresda (Germania). Straordinaria la nativa di Berbenno, che ha attuato il sorpasso ai danni della connazionale Martina Valcepina, nella classifica overall, proprio nell’ultima gara sui 3000m. Sul ghiaccio si sono sfidate le migliori otto della graduatoria generale e la pattinatrice ...

Short track - IMPERATRICE D’EUROPA! Arianna Fontana in trionfo sui 1000m - la portabandiera sventola il tricolore. Riaperti i conti per la overall : Arianna Fontana inizia a gonfie vele quest’ultima giornata degli Europei di Short track a Dresda (Germania). La “Freccia bionda” si è infatti aggiudicata la prova dei 1000 metri con il crono di 1’31″921 a precedere l’olandese Suzanne Schulting (1’31″942) e la tedesca Anna Seidel (1’32″417). Una prestazione di grande autorità quella della valtellinese, in controllo delle avversarie e poi ...

Valpecina doppio oro e Fontana argento con vista PyeongChang : Profuma di Olimpiade il cielo sopra Dresda, in un sabato pomeriggio tutto azzurro. Mentre Federico Pellegrino trionfava nel fondo, sulla riva opposta dell'Elba, anche il ghiaccio della Energie Verbund ...

LIVE Short track - Europei 2018 in DIRETTA : che duello azzurro! Sfida tra Arianna Fontana e Martina Valcepina per la corona continentale! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare sull’ovale di ghiaccio di Dresda (Germania) negli Europei di Short track. Si prospetta una super Sfida tutta italiana per la conquista del titolo continentale nell’overall tra Martina Valcepina ed Arianna Fontana. La 25enne di Sondalo è stato protagonista di un day-2 semplicemente strepitoso, realizzando una doppietta d’oro nei 500 e 1500 metri ...

Salvini : contento di Fontana - altri 5 anni per concludere lavoro : Milano, 13 gen. (askanews) 'C'è stato qualche giorno impegnativo però sono contento della squadra, della compattezza e di Attilio Fontana che è un signore bravo, onesto, capace e competente'. È quanto ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Regionali 2018 - Lombardia : centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Lombardia : Fontana - mia candidatura nel segno della continuità : Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "La mia candidatura va nella direzione di proseguire l'ottimo lavoro nei precedenti cinque anni e in continuità con le tante iniziative che sono state fatte, promosse, realizzate e sono in fase di realizzazione". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza

Lombardia - Berlusconi : “Il candidato sarà Fontana” : Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” Il leader di Forza Italia: “Non ho mai detto di voler abolire il Jobs act, erano cose interne alla coalizione ormai superate” Continua a leggere L'articolo Lombardia, Berlusconi: “Il candidato sarà Fontana” sembra essere il primo su NewsGo.

Lombardia : Fontana incontra Nci - sostegno da nuovo soggetto politico : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - Nel suo giro di incontri a Palazzo Pirelli con i gruppi regionali di centrodestra, il candidato alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato il Gruppo di Noi con l'Italia. Nel confronto durato circa un’ora "è stato confermato - si legge in una no

Lombardia - Berlusconi : Fontana stava meglio con la barba : Roma, 11 gen. (askanews) Per una volta Silvio Berlusconi 'boccia' un cambio di look che ha visto il taglio di una barba. Parlando a 'Porta a porta' del candidato alla presidenza della Lombardia, ...

Fontana - contento c.destra compattato : MILANO, 11 GEN - "Mi fa piacere, sono contento, ma credo ci fossero già le condizioni perché il centrodestra è compatto non solo con me". Attilio Fontana lo ha detto arrivando alla presentazione ...