Final 8 di Coppa Italia | Milano-Cantù nei quarti

RISULTATI BASKET SERIE A / Tabellone Final Eight Coppa Italia - classifica e diretta livescore : Cremona avanza! : RISULTATI BASKET SERIE A: classifica aggiornata e diretta live score delle partite per la 15^ giornata che definiranno il Tabellone della Final Eight di Coppa Italia(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 20:12:00 GMT)

Cremona passa a Capo d'Orlando - la Vanoli si impone 85-95 e vola alle Final Eight di Coppa Italia : Capo d'Orlando-Cremona 85-95 La Vanoli Cremona di Romeo Sacchetti vince e torna in positivo, portandosi a 8 vinte e 7 perse in campionato. Capo d'Orlando parte forte al Pala SikeliArchivi, chiudendo ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : l’Italia è seconda nella gara a squadre! Azzurre sconfitte in Finale dalla Russia per 45-39 : l’Italia si conferma sul podio nella gara a squadre del fioretto femminile di Coppa del Mondo, ma questa volta non arriva la vittoria. Infatti a Katowice (Polonia) il quartetto azzurro formato da Arianna Errigo, Alice Volpi, Camilla Mancini e Francesca Palumbo, è stato sconfitto in finale dalla Russia, trascinata da Inna Deriglazova. La campionessa iridata, dopo il successo di ieri nell’individuale, sale sul gradino più alto del podio anche ...

Diretta / Slalom Wengen streaming video e tv - il gran Finale! Risultato live (Coppa del mondo sci) : Diretta Slalom speciale Wengen, info streaming video e tv. La Coppa del mondo di sci maschile fa di nuovo tappa in Austria: è vittoria annunciata per Marcel Hirscher in questa domenica?(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Ora si decidono gli ultimi tre pass per le Final Eight di Coppa Italia : L'ultimo turno d'andata della serie A assegnerà gli ultimi tre pass per le Final Eight di Coppa Italia di Firenze (15-18 febbraio) ma soprattutto stabilirà un tabellone dei quarti di Finale ancora ...