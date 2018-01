: Il miliardario che definisce l'Africa #shithole aveva ricordato l'attivista per i diritti civili. Ma i familiari no… - globalistIT : Il miliardario che definisce l'Africa #shithole aveva ricordato l'attivista per i diritti civili. Ma i familiari no… - alebisix : @chia213 Libri: L'ultimo di Stephen King e del figlio se ti piace il genere (Sleeping Beauties), I Am Malala (megli… - RadioShowItalia : #ALMANACCOPOP/Radio Show Italia ?15 gennaio 1929. Nasceva MARTIN LUTHER KING JR ? Figlio di un reverendo, come... -

"Il sogno di Martin Lutherè il nostro sogno. E' il sogno americano". Lo ha dettonel giorno del Martin LutherDay. Il presidente Usa prova così a far dimenticare le accuse di razzismo che gli vengono mosse. Ma ildel reverendo, icona della lotta per i diritti civili dei neri d'America, critica: "Sonoquando un presidente non sembra capire che l'Africa è un continente e non uno Stato, e si riferisce a Paesi come Haiti, Nigeria e El Salvador con quelle parole che conoscete".(Di martedì 16 gennaio 2018)