Figc | Tommasi | rimettere palla al centro

Figc - Tommasi : "Il mio handicap? Quello di aver giocato a calcio..." : Il n.1 dell'Assocalciatori Damiano Tommasi si prepara alla corsa a tre per la presidenza della Figc con un documento programmatico "frutto di un processo di condivisione e confronto", dice. Scaduti i ...

Figc : Tommasi "No alle vecchie logiche" : (ANSA) - ROMA, 14 GEN - Le candidature Gravina e Sibilia alla Figc "non so se sono espressione della vecchia classe dirigente, so che il calcio italiano ha bisogno di altro rispetto alle solite ...

Figc - Tommasi : “Lotito non è la risposta a Italia-Svezia” : FIGC, Tommasi: “Lotito non è la risposta a Italia-Svezia” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Tommasi – “Quattro candidati spiegano perché non andiamo ai Mondiali”. Lo ha detto a Sky Sport il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi. Il dirigente ha sottolineato, con amarezza, la possibile presenza in corsa per la ...

Damiano Tommasi a capo della Figc? Il successo non sarebbe solo del calcio - ma dei diritti umani : Il calcio ha una grande voce. Il calcio sa parlare a tutti, senza barriere di età, di nazionalità, di condizione sociale. Ce ne rendiamo conto noi che frequentiamo il calcio di base. Figuriamoci quello mainstream, quello che riempie gli stadi, quello che tiene milioni di persone attaccate alle televisioni. Questa voce non può permettersi di restare confinata nei campi da gioco. Non può permettersi un’assoluta autoreferenzialità. Deve saper ...

Figc - incontro Tommasi-Sibilia : (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il presidente dell'Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, è in questi minuti a colloquio con il numero uno della Lega nazionale dilettanti, Cosimo Sibilia, che ieri ...

Figc : Tommasi - aperti a nome credibile : (ANSA) - MILANO, 12 GEN - "Se c'è un eventuale candidato unico credibile, disponibile ad accogliere la grande responsabilità di rilanciare il nostro movimento tutti noi dobbiamo appoggiarlo, sempre ...

TOMMASI PRESIDENTE Figc?/ Ulivieri esce allo scoperto : “Gli allenatori sono con lui” : TOMMASI PRESIDENTE FIGC? Ulivieri esce allo scoperto: “Gli allenatori sono con lui”. Le ultime notizie sulle candidature per le elezioni alla Federcalcio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:24:00 GMT)

Tommasi : 'Mancini ct? Può anche restare Di Biagio. Mi candido alla Figc - ma sono disposto a farmi da parte' : sono altrettanto convinto che, se prima di domenica, dovesse uscir fuori una candidatura unica che proviene dal nostro mondo e soddisfa le esigenze e i progetti comuni, sono disposto anche a farmi da ...

Tommasi candidato alla presidenza della Figc : “c’è una barriera contro i calciatori” : La mia candidatura resta, a meno che non si trovi in queste ore una figura che prenda in mano il programma e lo porti avanti”. Cosi’ il presidente dell’Assocalciatori, Damiano Tommasi, ai microfoni di Radio 24 per il programma “Tutti convocati”. “Torniamo a parlare di un progetto sportivo con un input diverso dal passato, ho parlato delle seconde squadre da subito”, ha aggiunto l’ex centrocampista ...

tommasi Figc elezioni tavecchio : Per il dopo tavecchio sono in corsa in tre. Damiano tommasi, ex calciatore di Verona e Roma, presidente dell'Associazione calciatori. ?Cosimo Sibilia, presidente della Lega nazionale dilettanti, e Gabriele Gravina, numero uno della Lega Pro. Oggi a milano i tre candidati alla guida della federazione gioco calcio incontreranno i rappresentanti della Lega di Serie A per illustrare i rispettivi ...

Figc - Ulivieri : 'Sosteniamo Tommasi per la presidenza - troppi 3 candidati' : 'L'associazione allenatori sostiene Tommasi. Spero che ci sia condivisione sul suo nome o su un altro, in modo da non andare con tre candidati, perché sarebbe sbagliato. La situazione è in continua ...

Presidenza Figc - Nicchi : 'I candidati? Gravina - Tommasi e Sibilia i più probabili' : FIRENZE - 'I candidati alla Presidenza della Figc? Le probabili posizioni sono Gravina, Tommasi e Sibilia'. Marcello Nicchi , presidente dell'Associazione Italiana Arbitri, fa il punto della ...

DAMIANO TOMMASI O BILLY COSTACURTA?/ Il presidente Figc potrebbe essere l’ex Milan : DAMIANO TOMMASI pronto a un passo indietro? Con Costacurta presidente FIGC, l'attuale numero uno dell'Assocalciatori ritirerebbe la propria candidatura(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 02:30:00 GMT)