Figc | parte corsa al voto | in campo Sibilia | Gravina | Tommasi Si lavora a candidato unico

Figc - ELEZIONI PRESIDENTE / Claudio Lotito divide la A : "Dodici club sono dalla mia parte" : La Lnd punta tutto su Sibilia: "Serve un atto di responsabilità di tutti, non solo nostro". Le ELEZIONI si terranno il prossimo 29 gennaio. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 17:27:00 GMT)

Tommasi : 'Mancini ct? Può anche restare Di Biagio. Mi candido alla Figc - ma sono disposto a farmi da parte' : sono altrettanto convinto che, se prima di domenica, dovesse uscir fuori una candidatura unica che proviene dal nostro mondo e soddisfa le esigenze e i progetti comuni, sono disposto anche a farmi da ...

Malagò ai Gazzetta Awards : "In Figc serve una figura super partes" : Ma d'altronde è il movimento italiano che è in calo, non è un caso che eravamo il campionato più bello del mondo e ora siamo il quarto, forse il quinto...". Gasport

Contributi Federazioni sportive 2018 : meno soldi al calcio? In arrivo un nuovo taglio da parte del Coni alla Figc : I pessimi risultati recenti del calcio non sono passati inosservati ai vertici dello sport italiano. La mancata qualificazione ai Mondiali del 2018 è stata il punto più basso della storia recente di un movimento sempre più in difficoltà, spazzando via anche il terzo posto ottenuto dalla Nazionale Under 20 ai Mondiali di categoria. Nella giornata di oggi la Giunta del Coni si riunirà a Bari, ufficializzando i Contributi per le Federazioni ...

