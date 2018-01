Figc | Abete | ' Gravina e Sibilia favoriti'

Le dimissioni di Abete ed il parallelo con Tavecchio : “è tutto diverso! Prandelli non prese soldi come Ventura. Buffon in Figc” : “Ieri sera gia’ c’era una situazione molto piu’ articolata rispetto alle dichiarazioni del presidente Malago’ del pomeriggio, perche’ da un approfondimento giuridico e’ emerso che ci sono seri dubbi sul fatto che la Federazione sia commissariabile, perche’ le situazioni per le quali e’ previsto il commissariamento della Federazione, di tutte le Federazioni, sono ben individuate e non sembra ...