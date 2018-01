: Fenomenologia della bufala, dietro il caso "Luca Boldrini" - vittoriocipolla : Fenomenologia della bufala, dietro il caso "Luca Boldrini" - l_asilo_ : ogni martedì Fenomenologia della presenza laboratorio di danza a cura di Marie-Thérèse Sitzia… - LucchiniHlvs : Pillole di marketing elettorale. Fenomenologia della sveltina emotiva. Come ti acchiappo il pupo promettendogli l’i… - FioccaGabriele : @Nat_Ali_e La fenomenologia della semplice e pura... ~osservazione sognante - Ale_Pig : RT @salteditions: Non hai tempo, hai poca #memoria, ti distrai facilmente? Ecco una poesia giusta per te: 3 versi, per leggerla basteranno… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 15 gennaio 2018) 3 Accade anche questo nell'Italia alla viglia del voto. La foto di un anonimo ragazzo fa il giro del web e la politica si mobilita. L'ennesimodi #in rete parte da Rieti e coinvolge un gruppetto di ragazzi che, con un gesto goliardico, ha voluto condividere l'immagine di un loro coetaneo spacciandolo per un privilegiato da - stando a quanto si legge nella didascalia - OTTOMILA euro al MESE!! e un improbabile posto fisso nella segreteria di Palazzo Chigi. Illazioni, queste, del tutto infondate che colpiscono una figura ormai bersaglio prediletto delle bufale sul web: la presidentecamera Laura. VIDEODi cui il ragazzo sarebbe stato uno degli ormai incalcolabili nipoti e che ne hanno scatenato le reazioni. Denunciati, ha infatti tuonato l'onorevole, in carica ormai dal 2013, tato dall'esopico ammonimento, i leoni da tastiera diventano ...