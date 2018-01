Fallo di reazione dell' arbitro! Tony Chapron perde la testa in Nantes-Psg

Ligue 1 - incredibile in Nantes-PSG : l’arbitro compie un Fallo di reazione (VIDEO) : Ligue 1, incredibile in Nantes-PSG: l’arbitro compie un fallo di reazione (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Ligue 1, incredibile IN Nantes-PSG – incredibile episodio avvenuto ieri durante la sfida di Ligue 1 tra Nantes e PSG. Il direttore di gara Tony Chapron ha tentato infatti di abbattere con un fallo violento Diego Carlos. Il giocatore ...