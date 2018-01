Fake news | Parlamento europeo crea unità di controllo

Ue : Fake news pericolo per le democrazie : 17.22 "Le false informazioni si diffondono a un ritmo inquietante, minacciano la reputazione dei media, il benessere delle nostre democrazie e i nostri valori democratici". E' l'allarme lanciato dalla commissaria Ue al digitale, Mariya Gabriel, in occasione della prima riunione del gruppo di alto livello per elaborare nuove strategie. "Dobbiamo studiare meccanismi per identificare le fake news e limitarne la circolazione. Se non prendiamo ...

Blogger calabrese condannato per Fake news su Salvini : dovrà risarcirgli 15.000 euro : Condanna della corte d'appello di Trento per un Blogger calabrese per avere pubblicato una notizia falsa sul leader della Lega Nord, Matteo Salvini. Un procedimento avvenuto a Trento perché a ...

Scopriamo cosa sono le Fake news - tra significato - traduzione ed esempi in Italia : Sempre più persone si chiedono "cosa sono le fake news?". Il trend di ricerca da parte del pubblico Italiano ha conosciuto una prima impennata sui motori nello scorcio finale del 2016, ma inevitabilmente da un po' di tempo a questa parte c'è stata una crescita ulteriore, con utenti che si pongono delle domande sul significato e che magari ci presentino degli esempi in grado di chiarire la questione. Cerchiamo allora di capire bene di cosa stiamo ...

Beppe Grillo sbotta e smentisce tutte le voci su di lui : "Basta diffondere Fake news" : ... leader e fondatore del Movimento 5 Stelle , il partito che da outsider è divenuto in poco tempo uno dei punti di riferimento principali per il nuovo corso che la politica dovrebbe prendere (almeno, ...

M5s - Grillo 'Lasciare il movimento Una grandinata di Fake news' : E Renzi? - prosegue - Aveva giurato di non fare più politica se avesse perso il 'referendum sulla Costituzione'. Nel frattempo compare un altro 'soggetto politico' autoproclamatosi 'Liberi ed Eguali'.

Beppe Grillo : "Basta Fake news - non lascio i Cinque Stelle" : Beppe Grillo non lascia il Movimento Cinque Stelle. Lo dice chiaro e tondo in una lettera al Fatto Quotidiano. "È possibile - afferma Grillo - smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una...