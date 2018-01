Fa l' amore con sua moglie e poi la uccide con 29 coltellate | Nessuna crudeltà

Ascolti TV | Domenica 14 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 18.8%-15.7% - Libero Grassi 16.1%. amore Criminale parte dal 6%. 18.3% per Berlusconi a Domenica Live : Libero Grassi Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Nils conquista Tina : Vogliamo conoscere le anticipazioni tedesche sulla soap Tempesta d’amore? Vi sveliamo innanzitutto, che negli episodi germanici una romantica storia d’amore arricchirà i cuori dei fans. Da tempo, infatti, si sta attendendo che Tina e Nils si dichiarino e si mettano insieme. Continuando la lettura, scoprirete ciò che succederà. anticipazioni tedesche Tempesta d’amore Durante le puntate italiane, a cui stiamo assistendo, Tina non ...

Stefano Coletta a DM : «Gli ascolti di Rai3? Siamo meno terremotati del previsto. Vi spiego perché non ho riconfermato Asia Argento ad amore Criminale» : Stefano Coletta, direttore di Rai3 Il terremoto annunciato – assicura – non s’è visto. E, se c’è stato, non ha fatto disastri. A sei mesi dal suo insediamento, Stefano Coletta parla della Rai3 da lui diretta e traccia un primo bilancio con toni ottimistici. Da una parte – lo ammette lui stesso – la rete ha perso dei pezzi importanti, da Fabio Fazio al gruppo di Gazebo, ma dall’altra ha acquisito nuovi ...

Stefano Coletta a DM : «Gli ascolti di Rai3? Siamo meno terremotati del previsto. Ecco perché non ho riconfermato Asia Argento ad amore Criminale» : Stefano Coletta, direttore di Rai3 Il terremoto annunciato – assicura – non s’è visto. E, se c’è stato, non ha fatto disastri. A sei mesi dal suo insediamento, Stefano Coletta parla della Rai3 da lui diretta e traccia un primo bilancio con toni ottimistici. Da una parte – lo ammette lui stesso – la rete ha perso dei pezzi importanti, da Fabio Fazio al gruppo di Gazebo, ma dall’altra ha acquisito nuovi ...

“Equazione di un amore” di Simona Sparaco : un racconto di affetti perduti - ritrovati e nuovamente perduti : “Lea si aggrappa al bordo e fa leva sulle braccia per tirarsi fuori dalla piscina dove è immersa insieme a Vittorio, inarca la schiena e ne esce un movimento fluido e sensuale. Si issa in piedi, su quella striscia di pietra lavica attraversata da uno strato sottile d’acqua, e camminando in direzione dei lettini, lascia […]

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Lui confessa di essere pazzo di lei anche senza trucco : vero amore! : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: amore a gonfie vele per la coppia contro cui arriva la frecciatina di Francesco Monte che commenta a Verissimo la scena dell'armadio,(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 11:00:00 GMT)

"Auguri Lellè - oggi compi 50 anni. Continueremo a cercarti". Nella lettera della mamma di Emanuela Orlandi c'è tutto l'amore per la figlia : "Ti abbiamo cercato per tutti questi anni e Continueremo a cercarti. Non smetteremo mai. Non ci arrenderemo mai. Finché avremo forza, finché avremo fiato, finché avremo vita, tu sarai sempre il nostro primo pensiero".Lo scrive, Maria Pezzano Orlandi, madre di Emanuela Orlandi, in una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, nel giorno del cinquantesimo compleanno di Emanuela, scomparsa a Roma 35 anni fa in circostanze ...

amore criminale - prima puntata : l'esordio di Veronica Pivetti con il femminicidio di Federica de Luca : La prima puntata può essere vista anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su Rai 3 Play e si possono già vedere su questo link di Rai Repley . Amore criminale, esordio per Veronica Pivetti ...

Enrico Nigiotti : 'L'amore è' conquista il disco di platino : Il brano, scritto dallo stesso Enrico Nigiotti e prodotto da Enrico Brun, ha raggiunto quasi cinque milioni di streaming. Anche l'inciso 'Credimi-credimi-credimi sempre' è già diventato un vero ...

MATILDE D’ERRICO/ Chi è l'autrice oggi conduttrice della nuova Anteprima di amore criminale : Questa sera torna su Rai 3 Amore criminale, la trasmissione su femminicidio e violenza sulle donne ideata da MATILDE D'Errico, che sarà la protagonista dell'Anteprima(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:32:00 GMT)

STEFANO DE MARTINO / Dall'amore con Emma all'arrivo di Santiago - emozioni per il ballerino (Verissimo) : STEFANO De MARTINO ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:30:00 GMT)

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA FIDANZATI?/ Conferma a Verissimo? Per Luca l’amore dà molta felicità : Luca ONESTINI e IVANA MRAZOVA sono FIDANZATI? Nuova Conferma oggi a Verissimo? Intanto sul web scoppia la polemica tra i fan della coppia e quelli degli Oneston!(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:10:00 GMT)

La Pivetti contro l'"amore Criminale" : Nicole Cavazzuti Torna in prima serata su Raitre Amore Criminale. Storie di femminicidio e lo fa con due grandi novità: una nuova conduttrice e un'inedita finestra con un'intervista in studio a una ...

Enrico Nigiotti/ Con "L'amore è" pronto a conquistare anche palco di Amici 17 : Enrico Nigiotti ospite ad Amici 17 per il primo pomeridiano dopo la pausa natalizia. Dall'abbandono al successo con L'Amore è, il toscano torna finalmente a casa(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 06:17:00 GMT)