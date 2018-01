Euro a 1 | 23 dollari | top da dicembre 2014

Euro forte resta sopra 1 - 22 dollari : (ANSA) - ROMA, 15 GEN - L' Euro resta forte in avvio degli scambi in Euro pa a 1,2212 dollari da quota 1,2218 registrata alla vigilia quando aveva corso da 1,2060 dollari dell'apertura. Contro lo yen la ...

L' Euro sfonda quota 1 - 21 dollari Ecco chi perde e chi guadagna Dai viaggi ai mutui alle bollette : L'euro sale al top da tre anni sopra 1,21 dollari , sulla scia dell'accordo di governo in Germania. Dai mutui alle bollette : Ecco benefici e problemi del supereuro Segui su affaritaliani.it

Cambi : Euro a 1 - 1938 dollari : ROMA, 10 GEN - euro poco mosso in avvio di seduta sui mercati valutari. La moneta unica s Cambi a a 1, 1938 rispetto al dollaro (1,1941 ieri sera dopo la chiusura di Wall street). Continua a rafforzarsi ...

Euro consolida sopra 1 - 20 dollari. Pressione della Bundesbank sulla fine del QE : A mettere Pressione all' Euro tower, sono le ultime indicazioni macroeconomiche che hanno mostrato un rafforzamento in atto dell'economia. Il presidente della Bundesbank ha anche lanciato un appello ...

Euro verso 1 - 21 dollari frena le Borse. Milano tiene con Unipol e Fca : Prima seduta del 2018 in flessione per quasi tutte le Borse Europee perché il cambio Euro/dollaro segna i massimi da quattro mesi e penalizza i gruppi esportatori. Già a caccia di nuovi record le Borse americane in particolare con l'indice Nasdaq grazie al risveglio dei tecnologici...