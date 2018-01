Eric Clapton ammette | “Mi vergogno di aver sostenuto l’estrema destra razzista”

Eric Clapton : Mi vergogno - ero una specie di semi-razzista : "Mi vergogno così tanto per quello che ero, una specie di semi-razzista". Lo ha confessato, in un lungo documentario a lui dedicato, Eric Clapton."Non ha nessun senso", ha detto l'artista in Life in 12 bars parlando di quando nel 1976 appoggiò il Fronte Nazionale Britannico, "Metà dei miei amici sono neri, ho avuto relazioni con donne nere e mi sono ispirato alla musica nera". ...

Eric Clapton si confessa : "Sto diventando sordo. Pentito di aver sostenuto estrema destra" : “Mi vergogno così tanto per quello che ero, una specie di semi-razzista. E non ha nessun senso, perché metà dei miei amici sono neri, ho avuto relazioni con donne nere e mi sono ispirato alla musica nera”.

