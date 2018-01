: Embraco conferma chiusura ed esuberi - NotizieIN : Embraco conferma chiusura ed esuberi - L43Economia : Whirlpool conferma la chiusura di Embraco con 500 esuberi - CybFeed : #BreakingNews Embraco conferma chiusura ed esuberi - QuestoTizio : RT @TutteLeNotizie: Whirlpool, Embraco conferma fine produzione Italia e 500 esuberi - Rai News - TutteLeNotizie : Whirlpool, Embraco conferma fine produzione Italia e 500 esuberi - Rai News -

L',azienda del gruppo Whirlpool, hato di voler azzerare la produzione in Italia nel 2018 con ladello stabilimento di Riva di Chieri (Torino) e i 497 licenziamenti annunciati nei giorni scorsi. Lo rendono Fiom e Uilm che hanno incontrato l'azienda all'unione Industriale. Un nuovo incontro è fissato per il 24 gennaio. Giovedì invece l'azienda incontrerà il ministro del Lavoro per valutare la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali dietro presentazione di un piano di risanamento.(Di lunedì 15 gennaio 2018)