Elsa Fornero potrebbe tornare in Parlamento con Emma Bonino

Elsa Fornero - tutto vero. Il retroscena : Emma Bonino e +Europa la vogliono candidare : L'ipotesi è quella che milioni di italiani hanno temuto per 5, lunghi anni: Elsa Fornero di nuovo nella stanza dei bottoni. A botta calda, nel 2013, appena usciti dal disastro lacrime e sangue del ...

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino - l'unica seria in un panorama deludente" : ... autrice di quella famosa riforma del sistema pensionistico pubblico italiano che porta il suo nome, l'ha dichiarato così, più convinta che mai: "Oggi è l'unica a proporre un'offerta politica seria e ...

Elsa Fornero : «Voto Emma Bonino - l’unica seria in un panorama deludente» : «Voterò Emma Bonino». Elsa Fornero, l’ex ministro del Lavoro del Governo Monti, autrice di quella famosa riforma del sistema pensionistico pubblico italiano che porta il suo nome, l’ha dichiarato così, più convinta che mai: «Oggi è l’unica a proporre un’offerta politica seria e questo è importante in un momento in cui la campagna elettorale sembra una maionese impazzita. No, non mi andava di votare stancamente, facendo ...

Elsa Fornero e tutte quelle facce di bronzo – L’istantanea di Caporale : Verrebbe voglia di simpatizzare per Elsa Fornero nonostante la sua famigerata legge sia stata per molti cittadini ingiusta e abbia prodotto a tanti dolori e sacrifici anche personali durissimi. Ma non c’è confronto tra la dignità con cui la Fornero governa le parole e persino gli errori di cui è stata protagonista e la voglia smodata di erigerla a capro espiatorio da parte di una classe politica affamata e smemorata. Dimenticano, e purtroppo ...

RIFORMA PENSIONI/ Salvini : Elsa Fornero piangerà davvero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Salvini: Elsa Fornero piangerà davvero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 gennaio(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 12:57:00 GMT)

Elsa Fornero : 'Berlusconi invecchiando è più saggio. Non è come Salvini - sa cosa si può fare e cosa no' : Il doppio bacio della morte di Elsa Fornero . L'ex ministra del Welfare, la più odiata dai pensionati italiani, intervistata da Agorà a Raitre svela, in un colpo solo, perché Silvio Berlusconi le ...

Elsa Fornero : "Voto Emma Bonino". L'annuncio dell'ex ministra che promuove Silvio Berlusconi : "È diventato più saggio" : "Io a oggi sarei intenzionata a votare Emma Bonino". Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, ad Agorà, su Rai 3. Preferirebbe quindi che Emma Bonino andasse in alleanza col Pd? "Sì, io sono una grande sostenitrice, diciamo che ho avuto molte delusioni dal Partito democratico, ma abbiamo delusioni da tanti e sarei contenta di avere un governo come il Gentiloni che abbiamo avuto".L'ex ministra ha parlato anche di Silvio ...

L’ex ministro Elsa Fornero torna e difende la sua legge : “Da Salvini solo facilonerie irrealizzabili” : Elsa Fornero a diMartedì su La7, intervistata da Floris, critica duramente Salvini: “Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle campagne di tipo squadrista che lui ha organizzato sotto la casa dei miei genitori, e che io trovo barbarie politica” L'articolo L’ex ministro Elsa Fornero torna e difende la sua legge: “Da Salvini solo facilonerie irrealizzabili” proviene da Il ...

Elsa Fornero : "Da Matteo Salvini campagne squadriste contro di me" : L'ex ministro del Lavoro, Elsa Fornero, contro il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. "Io non ho mai sentito dal segretario della Lega un discorso costruttivo - afferma a diMartedì , ma sempre discorsi distruttivi oppure delle facilonerie tipo riduciamo la tassazione al 15%, che tutti sanno essere irrealizzabile".Fornero continua: "Gli attacchi personali dimostrano solo la sua meschinità e non sto a ricordare quelle ...

Matteo Salvini risponde ad Elsa Fornero : 'Chissà se quel giorno piangerai ancora...' : Matteo Salvini , al vertice di Arcore che ha sancito l'alleanza elettorale del centrodestra, ha ottenuto come impegno l'azzeramento della famigerata riforma Fornero , la riforma delle pensioni che ha ...

Riforma pensioni/ Elsa Fornero e la paranoia di Salvini (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Elsa Fornero e la paranoia di Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 9 gennaio(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 16:24:00 GMT)

Elsa Fornero : 'Matteo Salvini paranoico - la riforma non si può abolire' : La legge Fornero non si può abrogare ma correggere e Salvini su questo temo dimostra 'una paranoia '. L'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero ha contrattaccato il leader della Lega che ha promesso che ...

Elsa Fornero a Radio1 Rai : "La mia riforma delle pensioni? E' migliorabile. Salvini? Paranoico" : L'ex ministro parla a Radio Anch'io: "La legge Fornero è stata preparata in 20 giorni e approvata con larga maggioranza. Non si dice mai che la legge ha anche degli effetti positivi. Berlusconi sa che la legge Fornero dal punto di vista finanziario non si può abolire se il paese non si vuole suicidare"

RIFORMA PENSIONI/ Elsa Fornero commenta la proposta del centrodestra (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultimissime. Elsa Fornero commenta la proposta del centrodestra. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 gennaio(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 17:56:00 GMT)