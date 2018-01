Elezioni | Salvini | “Viva Orietta Berti | il Pd liberi la Rai” “Escludo ogni inciucio

Elezioni - Rosato (Pd) : “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra incapaci e demagoghi”. E su LeU : “Marginali” : “C’è un pezzo di sinistra che è marginale che pensa solo a dare messaggi contraddittori: un giorno parlano con M5S l’altro con chi non si sa. Pensiamo ci vogliano messaggi chiari, una sinistra di governo è una sinistra capace di raccogliere consenso e fare proposte”. Così il capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato in sala stampa. L'articolo Elezioni, Rosato (Pd): “Salvini invita M5S in piazza? Alleanza tra ...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini 'boom' : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda

Elezioni 2018 - Di Maio : "Immigrati? Prima gli italiani". E Salvini lo stuzzica : ... dovuto spesso a una grande incompetenza", dice il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan alla trasmissione in 1/2 di Lucia Annunziata. Del Movimento "si è fatto una idea guardando due esperienza: ...

Maroni cerca la pace con Salvini e si chiama fuori anche dalle Elezioni politiche : di Marco Conti ROMA 'Basta con le polemiche, non mi occupo più di politica perché, come ho detto, me ne libero e me ne vado, lascio e quindi così sarà'. Roberto Maroni si appresta ad allungare la lista di quelli del 'mi si nota di più se non mi candido'. Dopo lo ...

Matteo Salvini a Quinta Colonna/ Elezioni politiche 2018 : stipendio minimo e Ius Soli : Matteo Salvini a Quinta Colonna, 11 gennaio 2018: il leader della Lega in vista delle Elezioni politiche del 4 marzo, tra l'alleanza di Centrodestra e la Legge Fornero

Elezioni - ecco Insieme (l’altra gamba del Pd). Nencini : “Iddio ci salvi da una maggioranza M5s - Meloni e Salvini” : Prima della lista dal simbolo “petaloso” di Lorenzin-Cicchitto-Casini ad allenassi per primi con il Partito Democratico è stata la lista ‘Insieme‘ che raggruppa il Partito Socialista, i Verdi ed ‘Area Civica’ e che oggi all’Hotel Quirinale a Roma, ha presentato il proprio programma elettorale. Riccardo Nencini, viceministro delle Insfrastrutture e segretario del Partito Socialista è sicuro: “Noi ...

Elezioni Lombardia - Maroni all'attacco di Salvini : "Con me si è comportato da stalinista" : L'affondo nel giorno in cui la Lega presenta ufficialmente Attilio Fontana come nuovo candidato del centrodestra

Elezioni 2018 - Salvini : "Aboliremo l'obbligo dei vaccini" : Roma, 10 gennaio 2018 - Battaglia a tutto campo in vista delle Elezioni 2018. Così se Silvio Berlusconi e Matteo Renzi ingaggiano una sfida a distanza sul lavoro e il Jobs Act , Matteo Salvini parte ...

Elezioni - Salvini : la Lombardia spetta a noi. Ma Berlusconi punta sulla Gelmini : Per carità, lo considera, "una brava persona" però gli sono arrivate chiacchiere secondo cui non piacerebbe al mondo imprenditoriale e delle categorie. E se davvero " come si sussurra in certi ...

Elezioni - flat tax di Salvini costa 38 mld. Brindano partite Iva : E' quanto emerge applicando la proposta ai dati sulle dichiarazioni 2016 pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia, gli ultimi disponibili.La proposta della Lega punta ...

