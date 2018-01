: Elezioni, Padoan: promesse preoccupano - NotizieIN : Elezioni, Padoan: promesse preoccupano - CybFeed : #BreakingNews Elezioni, Padoan: promesse preoccupano - Xabat77 : RT @Francesco_Roma: #Annunziata: che ne pensa del #m5s? #Padoan: secondo la mia lunga esperienza il confronto con il m5s è basato sulla pro… - annapaolasanna : RT @EnzoTiberi: Verso le elezioni, Padoan: "La crescita dell'Italia continuerà anche nel 2018" - EnzoTiberi : Verso le elezioni, Padoan: "La crescita dell'Italia continuerà anche nel 2018" -

"Vedo con preoccupazione che in campagna elettorale proliferano le, per smontare il lavoro fatto". Così il ministro dell'Economia,,al giornale tedesco "Handelsblatt". "Chi assumerà la responsabilità del governo nei prossimi mesi, dovrebbe mettere al primo posto l'implementazione delle riforme e i cambiamenti strutturali che sono stati avviati in questa legislatura. Abbiamo lanciato un seme che porterà frutti nel tempo, se lo si cura bene", ha aggiunto il ministro.(Di lunedì 15 gennaio 2018)