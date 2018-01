Elezioni | i candidati alle elezioni politiche 2018

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni Figc - corsa a 3 per il successore di Tavecchio : candidati Tommasi - Sibilia e Gravina. E l’ombra della politica sul voto : La corsa è ufficialmente iniziata: due settimane di lotta senza esclusione di colpi, tra manovre ed alleanze. Una gara a chi la spara più grossa e a chi promette di più. Non sono le Elezioni Politiche, solo quelle della Figc: il 29 gennaio il calcio italiano dovrà scegliere il successore di Carlo Tavecchio, l’uomo a cui affidare il compito della ricostruzione dopo lo storico flop della mancata qualificazione ai mondiali. Nessuna rivoluzione, ...

Elezioni Figc - ecco chi sono i tre candidati alla poltrona di presidente : Di origine pugliese, classe 1953, Gravina è nel mondo del calcio dagli anni '80 avendo iniziato come presidente del Castel di Sangro dei miracoli. Negli anni Duemila ha cominciato a ricoprire ...

Verso le Elezioni. C'è il toto-candidati - ma nel Pd l'area Dems Arezzo chiede le primarie : Ma l'area Dems di Arezzo, i cosiddetti orlandiani chiedono le primarie 'per rafforzare la proposta politica e le candidature del Pd' Scrivono, infatti in una nota, che i tempi e i modi ci sarebbero: ...

Elezioni Figc : candidati - scenari e retroscena. La Lega di A non ha espresso nomi : ... non può essere solo un discorso di leghe", ha detto al termine dell'incontro in cui ha proposto come candidato alla guida della Figc il nome di Matteo Marani, proprio della famiglia di Sky Sport. "...

Elezioni : Lotito e Paola Ferrari forse candidati per NCI : Il patron della Lazio, da sempre attratto dal mondo della politica, ammette di "conoscere bene" sia Berlusconi, sia Lorenzo Cesa anche se al momento, ribadisce, non ha "ancora ricevuto alcuna ...

Elezioni - Adinolfi lancia l’appello a Povia : “Candidati col Popolo della Famiglia. Hai fatto la storia della musica italiana” : Appello del leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) per la candidatura del cantautore Giuseppe Povia nel suo partito: “Mi farebbe molto piacere. Se lui ha desiderio di venire con noi, bussi e gli sarà aperto. Peraltro, Povia è molto amico di Gianfranco Amato, che è il segretario nazionale del Popolo della Famiglia. Se lui volesse, saremmo assolutamente disponibili. A me piacciono ...

Elezioni E FINANZA/ Le carte che ci condannano (e che vengono ignorate dai candidati) : La campagna elettorale è iniziata e i principali candidati fanno promesse su tasse e riforma delle pensioni, ignorando un tema importantissimo. Ce ne parla GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 06:00:00 GMT)FINANZA/ Un nuovo allarme per l'Italia, di C. PelandaSCENARIO UE/ L'inganno dietro il nuovo trattato franco-tedesco, di G. Sapelli

Elezioni regionali Lazio 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Elezioni regionali nel Lazio il 4 marzo 2018, in contemporanea con le Elezioni politiche: i cittadini residenti nel...

Elezioni - Di Maio : "Candidati esterni? Noi aperti - ci rafforzano" : Roma, 9 gennaio 2018 - Luigi Di Maio a ruota libera durante la trasmissione Porta a Porta che andrà in onda stasera. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle parte dal tema dei candidati esterni. "...

Elezioni 2018 - Di Maio : "Candidati esterni? Noi aperti - ci rafforzano" : Roma, 9 gennaio 2018 - Luigi Di Maio a ruota libera durante la trasmissione Porta a Porta che andrà in onda stasera. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle parte dal tema dei candidati esterni. "...

Elezioni - Mentana : “Paragone e Carelli candidati M5s? Rispetto loro scelta - ma non la condivido” : Ospite de L’Aria che Tira (La7), il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, si pronuncia sulla scelta dei giornalisti Gianluigi Paragone ed Emilio Carelli di candidarsi nelle fila del M5s alle prossime Elezioni politiche: “Ho sempre detto, in linea generale, di non capire la scelta di alcuni giornalisti che vanno in politica per due ragioni. Innanzitutto, ritengo che quello del giornalista è un mestiere più bello di quello del politico. ...

Elezioni Regionali Lombardia 2018 : quando si vota - tutte le liste e i candidati : Come ufficializzato di recente dal ministero dell'Interno, le Elezioni Regionali del 2018 in Lombardia si effettueranno nello stesso giorno delle Elezioni...