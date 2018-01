Elezioni | Fontana | L' immigrazione mette a rischio la razza bianca

Elezioni Lombardia - Fontana al mercato di Cologno : "Inizio da qui per ascoltare la gente" : L'ex sindaco di Varese, ha voluto iniziare proprio tra la gente. Nel mercato del quartiere, dove si sentono le vibrazioni, i malumori, dove tocchi con mano la pancia del paese. Un’occasione per ascoltare tutti, un’occasione...

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Regionali 2018 - Lombardia : centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Lombardia : Fontana - per le Elezioni regionali lista civica in mio sostegno : Milano, 10 gen. (AdnKronos) - “Penso che verrà proposta lista civica in mio sostegno”. Lo afferma Attilio Fontana, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrodestra, al Pirellone per un incontro con gli esponenti lombardi della Lega. “Gli elettori non mi conoscono perché come sce

Elezioni Lombardia - Fontana (Lega) : “Perché io? Mi illudo che mi ritengano capace. Ho poco tempo - ma correrò di più” : “Salvini mi ha chiesto di candidarmi ai primi di gennaio. Non sono svenuto perché ho un certo autocontrollo. Sicuramente il tempo è un po’ poco ma correremo un po’ di più”. Così il candidato alle regionali del centrodestra, Attilio Fontana, che, questo pomeriggio incontrerà Berlusconi. “Io tramite tra Salvini e Berlusconi? Questi retropensieri non li conosco: non so perché mi abbiano scelto, mi illudo che lo abbiamo ...

ATTILIO FONTANA CANDIDATO UFFICIALE CENTRODESTRA/ Regionali Lombardia : Berlusconi - “con lui alle Elezioni” : ATTILIO FONTANA è il CANDIDATO UFFICIALE del CENTRODESTRA per le prossime Elezioni Regionali Lombardia: Berlusconi, "il profilo giusto", intanto Maroni già "punzecchia"(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Milano - Fontana candidato ufficiale della Lega alle Elezioni regionali : Attilio Fontana è ufficialmente il candidato della Lega alla presidenza della Regione Lombardia. Secondo quanto si apprende, il Consiglio nazionale della Lega lombarda, l'organo che riunisce tutti i ...

Maroni si candida premier : "Io so come si fa a governare" Elezioni - avanti Fontana : Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandidera' "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Il Governatore ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle Elezioni del 4 marzo Segui su affaritaliani.it

