: Ebrei Roma:"Razza bianca? Da ignoranti" - NotizieIN : Ebrei Roma:"Razza bianca? Da ignoranti" - DIDimmix : Il 20 settembre 1870 un ufficiale ebreo Piemontese aprì una breccia nelle mura di Roma a Porta Pia, con l'annessi… - schmutzigFleck : @OskyLazz @mbmarino @Iperbole_ Ancora nessuna dichiarazione sui perfidi ebrei? Qui da Roma attendiamo fiduciosi... ???? ?????????? - DIDimmix : Il ghetto di Roma è considerato il più antico del mondo occidentale. Fu il papa Paolo IV ad ordinarne la costruzion… - MariaMarano_ : Per es. Leggi razziali, deportazione degli ebrei, alleanza con hitler: Lazio, Pirozzi riabilita Mussolini: "Fece gr… -

"E' concepibile nel 2018 dover ribadire agliche non esiste unada difendere, a 80 anni dalla promulgazione delle leggi razziali?". Così la presidente della Comunità ebraicana, Dureghello, commenta in un tweet le parole del candidato di centrodestra alla Lombardia, Fontana, che aveva parlato di "" da difendere dall'immigrazione, per poi precisare che si era trattato di "un lapsus".(Di lunedì 15 gennaio 2018)