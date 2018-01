Due inediti Elisa e Tommaso Paradiso nel video ufficiale di Da sola In the night di

X Factor : Alessandro Cattelan ci sarà nel 2018 - parlano i 4 finalisti - Enrico Nigiotti deluso per gli inediti previsti solo per i primi Due : Alessandro Cattelan è pronto per gestire la finale di X Factor 11 (voto: 7), in onda giovedì 14 dicembre su Sky Uno e Tv8 dal Forum di Assago: “E’ la ciliegina sulla torta di un programma spettacolare e anche un po’ arrogante perché non ha paura di primeggiare, di portare avanti le sue ambizioni”.Il palco sarà la realizzazione di un sogno per Luca Tommassini: “Il pubblico farà parte della scenografia, parteciperà con dei braccialetti. I ...

X Factor 11 - anticipazioni semifinale : Due manche tra inediti e brani scelti dal pubblico - ospite Francesca Michielin - Levante si esibisce : Giovedì 7 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (e in streaming su Sky Go e Now Tv) andrà in onda in diretta dall'X Factor Arena di Milano la tredicesima e penultima puntata di X Factor 11 (voto: 7), la settima dedicata ai Live Show. Conduce Alessandro Cattelan (7). X Factor 11-Live, i giudici e i concorrenti in gara Mara Maionchi, la giudice degli Over, scende in campo con Lorenzo Licitra e Enrico Nigiotti.Manuel Agnelli lavora con ...

Tiziano Ferro tra Duetti inediti e cover : Dopotutto il suo mestiere «è scrivere canzoni». Perciò Tiziano Ferro esce venerdì con un'edizione speciale del suo ultimo disco che si intitola Il mestiere della vita - Urban vs. Acoustic che mette ancor più a fuoco le sue identità di cantautore e di artista «urban».«Ho ricantato tutto, pensato e ri-arrangiato tutto. Ci sono collaborazioni internazionali nate con spontaneità e anche il mio ...