Ciclismo : Dubai tour con 16 team al via : (ANSA) - ROMA, 15 GEN - Sono 16 la squadre invitate alla 5/a edizione del Dubai tour di Ciclismo, organizzato come ogni anni da Rcs sport-La Gazzetta dello sport e in programma dal 6 al 10 febbraio. Nove fanno parte del World tour, cinque sono Professional continental, una Continental, oltre alla Nazionale degli Emirati Arabi. Fra i team al via l'Astana, ...

Golf - European Tour 2017 : finale al cardiopalmo. Rahm vince il DP World Tour Championship - Fleetwood trionfa nella Race to Dubai : L’European Tour 2017 non poteva chiudersi nel migliore dei modi. Sul percorso del Jumeirah Golf Estates di Dubai, Jon Rahm si è aggiudicato il DP World Tour Championship, ultimo appuntamento del Tour europeo e parte delle Rolex Series (montepremi ricchissimo, 8 milioni di dollari). Una gara apertissima fino alle ultime buche: lo spagnolo è stato il più costante nella giornata finale, soprattutto nelle seconde nove, dove tradizionalmente si ...

Golf - European Tour 2017 : Justin Rose comanda il DP World Tour Championship. Tommy Fleetwood non molla la Race to Dubai : Sfida totale al DP World Tour Championship sul percorso dell’Al Jumeirah di Dubai, ultima prova dello European Tour. Justin Rose si è ripreso la vetta del leaderboard chiudendo la terza giornata con uno score totale di -15, frutto di una tornata perfetta, con sette birdie, di cui quattro nella seconda parte. L’inglese ha rimontato dopo l’opaca giornata di ieri, portandosi in vetta e diventando ancor di più favorito per la ...

Golf - European Tour. Matthew Fitzpatrick in testa al DP World Tour Championship - rimonta Tyrrell Hatton. Derby inglese anche per la Race to Dubai : Due giri in fotocopia consentono a Matthew Fitzpatrick di issarsi al comando del DP World Tour Championship di Dubai, torneo che chiude di fatto l’European Tour 2017, in corso di svolgimento sul percorso par 72 del Jumeirah Golf Estates a conclusione della Race to Dubai. Fitzpatrick svetta al comando con 10 colpi sotto il par e ha concluso il secondo round in 67 colpi, piazzando un finale incandescente con un eagle alla 14 e due birdie ...

Eurotour a Dubai buona partenza di Francesco Molinari : Roma, 16 nov. (askanews) Francesco Molinari, 16esimo con 69 (-3) colpi, ha tenuto un buon ritmo nel primo giro del DP World Tour Championship Dubai, ottava prova delle Rolex Series e torneo conclusivo ...