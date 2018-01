Dries Mertens | messaggio ai Fantallenatori

Il Belgio tradisce Dries Mertens : Una seconda parte di 2017 da protagonista nel nuovo ruolo di centravanti disegnatogli addosso da Maurizio Sarri non è bastata a Dries Mertens per conquistare il titolo di miglior calciatore belga dell'...

Un gioiello alla corte di Sarri : Dries Mertens : Qual è il modo migliore per spiegare a parole il talento? Forse non bastano i più disparati aggettivi, per descrivere la genialità e i colpi di classe che Dries Mertens ha fatto vedere a tutto il mondo, in queste ultime due stagioni sui campi di Serie A. Mertens però non è stato sempre il giocatore che adesso tutti conosciamo: ha sudato sui campi delle serie minori, ha sofferto la poca fiducia degli allenatori che lo consideravano un giocatore ...