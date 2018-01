Domenica In vs Domenica live | chi vince con gli ascolti 14 gennaio?

Sorelle Parodi - Domenica In spappolata da D'Urso e Berlusconi : ascolti - drammatico tracollo : Ennesimo flop ieri per Domenica In battuta ancora una volta dalla Domenica di Canale5 di Barbara D'Urso . La trasmissione di Rai1 condotta dalle Sorelle Parodi è stata seguita, nella prima parte, da 2,...

Domenicali : 'La Ducati è pronta' : Con un Andrea Dovizioso vicecampione del mondo, capace di 'risultati pazzeschi, che hanno dimostrato un talento da molti sottostimato' e un Jorge Lorenzo 'che nell'ultima parte della stagione ci ha mostrato una velocità straordinaria', la ...

Ascolti boom per Berlusconi. E "Domenica Live" vola : L' intervista di Silvio Berlusconi nel salotto di Barbara d'Urso fa volare ancora una volta lo share di 'Domenica Live'. Il programma della domenica pomeriggio di Canale 5 ha fatto registrare uno ...

Annalisa Minetti piange a Domenica Live - 'vede' per la prima volta la figlia Elena : 'Ho fatto il test - è sana' : Annalisa Minetti incinta al 7° mese della sua bambina Eléna Francesca è riuscita a 'vedere' l'ecografia della figlia in diretta tv ed è scoppiata in lacrime: ecco come è stato possibile grazie al ...

BARBARA D'URSO/ Domenica Live vs Domenica In : torna Carmelita e “asfalta“ le Parodi : Domenica 14 gennaio è andata in onda la prima puntata del 2018 di "Domenica Live" condotto da BARBARA D'URSO che ha stravinto contro "Domenica In" delle sorelle Parodi.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 11:11:00 GMT)

Ascolti boom per Berlusconi. E Domenica Live vola : L'intervista di Silvio Berlusconi nel salotto di Barbara d'Urso fa volare ancora una volta lo share di "Domenica Live". Il programma della Domenica pomeriggio di Canale 5 ha fatto registrare uno share del 18,4 per cento con più di tre milioni di telespettatori. Un dato che conferma ancora la leadership del programma della d'Urso nella sfida della Domenica contro le sorelle Parodi al timone di Domenica In.Infatti ...

DIRETTA / Presentazione nuova Ducati MotoGp streaming video-tv : Desmosedici - parlano Domenicali e Dall'Igna : DIRETTA Presentazione Ducati: streaming video e tv, la nuova Desmosedici MotoGp 2018 viene svelata a Borgo Panigale. Confermati i due piloti: saranno ancora Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Andrea Cardella/ Marina Ripa di Meana e la sorella Paola nemiche amiche ma legate da... (Domenica Live) : Andrea Cardella a Domenica Live: Marina Ripa di Meana, le rivelazioni inedite del figlio adottivo nello studio di Barbara d'Urso. Le ultime notizie e gli aggiornamenti sull'intervista(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 10:37:00 GMT)

Karina Cascella critiche dopo Domenica Live : l’opinionista si difende : Karina Cascella dopo l’ospitata a Domenica Live viene criticata sui social: l’opinionista di Barbara D’Urso si difende così Ieri pomeriggio su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del 2018 di Domenica Live. Con i suoi programmi Barbara D’Urso, per quanto riguarda gli ascolti, riesce a portare a casa un successo dopo l’altro, […] L'articolo Karina Cascella critiche dopo Domenica Live: l’opinionista ...

Ascolti TV | Domenica 14 gennaio 2018. Che Tempo Che Fa 18.8%-15.7% - Libero Grassi 16.1%. Amore Criminale parte dal 6%. 18.3% per Berlusconi a Domenica Live : Libero Grassi Su Rai1 dalle 20.39 alle 22.30 il nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, che ha ospitato Meryl Streep, Tom Hanks, ha conquistato 4.970.000 spettatori pari al 18.8% di share mentre dalle 22.35 alle 0.14 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 2.810.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 per il ciclo Liberi Sognatori A Testa Alta - Libero Grassi ha raccolto davanti al video 3.884.000 spettatori pari al 16.1% di ...

Ascolti : vincono Che tempo che fa e Domenica Live - ecco tutti i numeri : Ascolti tv di Domenica 14 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E nel pomeriggio? Ascolti tv di Domenica 14 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso Che tempo che fa con Fabio Fazio. Risultati? spettatori (% di share). Su Canale 5 (%) per il film tv […] L'articolo Ascolti: vincono Che tempo che fa e Domenica Live, ecco tutti i numeri proviene da Gossip e Tv.

Berlusconi a Domenica Live : «M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994. Non andare a votare è come suicidarsi» : Ventitre anni dopo dalla prima discesa in campo, Silvio Berlusconi si dice convinto che ci sia ancora una volta «bisogno» di lui, questa volta per arginare un nuovo...